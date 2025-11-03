Ore calde per la panchina di Fiorentina e Genoa: il punto | CM.IT

Dal successore di Pioli al possibile ritorno in Serie A di De Rossi: le ultime di Calciomercato.it

Sono ore decisive per la panchina di Fiorentina e Genoa. Per quanto riguarda quella viola, come raccolto da Calciomercato.it continua la trattativa con Pioli per la risoluzione. L’allenatore emiliano ha chiesto una buonuscita di circa 7/8 milioni di euro, poco meno insomma dell’intero ingaggio garantitogli dal contratto in scadenza a giugno 2028.

La Fiorentina vuole un allenatore per raggiungere la salvezza, obiettivo ad oggi tutt’altro che scontata visto il penultimo posto in classifica. Sempre caldo il nome di Vanoli, ma quello dell’ex Torino non è l’unico nome. Con Commisso in azione non si possono escludere colpi di scena, nel frattempo la società prosegue il casting per il Direttore sportivo dopo le dimissioni di Pradè.

Dalla Fiorentina al Genoa, che ha bloccato Daniele De Rossi, un papabile pure per il dopo Pioli. Vedremo però cosa farà Mimmo Criscito, il tecnico ad interim dopo le dimissioni di Vieira, che debutterà alle 18.30 al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Per la panchina del ‘Grifone’ in lizza, seppur ora dietro a De Rossi, anche lo stesso Vanoli.