Non solo Bisseck, protocollo Var violato: caos arbitri in Serie A

Foto dell'autore

Creato un precedente pericoloso, urge un intervento di Rocchi. Da Verona-Inter a Milan-Roma: tutti i casi da moviola

In attesa dei due posticipi di oggi, la decima giornata di Serie A ha regalato tanti casi da moviola, con una grave violazione del protocollo Var. L’episodio che ha fatto discutere di più è l’ammonizione di Bisseck per fallo su Giovane, tra le proteste dei giocatori del Verona che chiedevano l’espulsione per chiara occasione da gol.

Bisseck ammonito in Verona Inter (foto Ansa) – Calciomercato.it

Sicuramente ci sono tre elementi per il DOGSO: possesso del pallone, ma anche distanza dalla porta vista l’impossibilità di altri difendenti di intervenire. La mimica dell’arbitro Doveri fa capire che è la direzione generale dell’azione verso l’esterno e non verso la porta salva il difensore dell’Inter dal cartellino rosso.

Nella stessa gara, i nerazzurri chiedono un calcio di rigore per un contatto tra Bella-Kotchap e Pio Esposito: c’è la mano del difensore gialloblu sull’avversario, ma è troppo poco per un penalty. Stesso discorso sull’autogol che decide il match: leggera spinta dello stesso Pio Esposito su Nelson che nemmeno protesta.

Promosso Guida in Milan-Roma. Giusta la punizione dal limite (con giallo) per il fallo di Fofana su Pellegrini. Ed il rigore per il tocco di mano dello stesso centrocampista rossonero. Fa bene il fischietto campano a non estrarre il secondo giallo per il francese, la Regola 12 prevede che un calciatore va ammonito se “tocca il pallone con la mano per interferire con o interrompere una promettente azione d’attacco, eccetto quando l’arbitro assegna un calcio di rigore per un’infrazione non deliberata relativa a un contatto mano-pallone”.

Rigore revocato alla Fiorentina, il Var Massa va oltre i suoi compiti

In Fiorentina-Lecce il caso più clamoroso del week end. L’arbitro Rapuano fischia rigore per il contatto lieve tra Pierotti e Ranieri. Massa va oltre il protocollo Var e richiama il collega all’On Field Review nonostante non ci sia chiaro ed evidente errore. Partita da rigiocare? Non ci sono gli estremi per l’errore tecnico e la ripetizione della gara. La palla passa al designatore Rocchi che dovrà dire se adesso in poi sarà questa la linea da tenere sui rigorini.

Ranieri protesta in Fiorentina Lecce (foto Ansa) – Calciomercato.it

Per quanto riguarda gli anticipi del sabato, la Cremonese reclama due penalty contro la Juve: rischia Kostic per una spinta su Payero, ma a inizio azione sembra esserci fuorigioco di Vardy. Contatto tra Gatti e Barbieri: per Chiffi troppo poco per la massima punizione. Netto, invece, il rigore fischiato al Como contro il Napoli per il fallo di Milinkovic-Savic su Morata.

