Champions League, Juve-Sporting CP | Spalletti: “Vlahovic felicissimo di restare qui”. Poi annuncio su Yildiz

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia del match dell’Allianz Stadium

Buona la prima contro la Cremonese, ma Spalletti deve riporla già nel cassetto dei ricordi perché domani c’è la Champions. A Torino, la sua Juve sarà chiamata a battere lo Sporting CP per rilanciare le proprie chance di qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue parole raccolte da Calciomercato.it.

CONFERENZA STAMPA SPALLETTI

SPORTING – “Sarà una partita difficilissima perché sanno giocare a calcio. Sono bravissimi a fare sostituzioni nei ruoli e sulla trequarti hanno grande qualità. È una fortuna poter giocare la Champions”.

YILDIZ – “È a disposizione. Lui vorrebbe interpretare quel ruolo da interno e sulla fascia sinistra. È bravo da seconda punta e da esterno, naturalmente può disturbarlo fare dei rientri da 100 metri. Yildiz è uno di quelli che in fondo la stagione riempie Instagram a tutti”.

VITTORIA DI CREMONA – “È merito dei calciatori, io non ho messo mano. Loro sono stati attenti per tutta la partita, mi piace vedere gli occhi con cui mi guardano. Sono un buon gruppo dal punto di vista tecnico e umano”.

REGOLE – “Sono ordinatissimi, per cui non bisogna riportare ordine. Quando ho cominciato facevo queste regole, poi però i giocatori scoprono subito l’inganno. La regola migliore è il buon senso”.

CAMBIASO – “È un calciatore fortissimo che ti può dare tantissime soluzioni. Deve diventare forte di testa”.

VLAHOVIC – “Lui è leggermente avvantaggiato perché abituato alle pressioni di vestire una maglia del genere. Ho parlato con lui mentre eravamo in ritiro, sarebbe felissimo di rimanere qui. Il contratto non lo disturba, vuole solo giocare a calcio”.