DIRETTA | Tutte le notizie di venerdì 31 ottobre: inizia l’era Spalletti

Ecco tutte le notizie di oggi 31 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
Archiviata la nona giornata di Serie A si pensa già alla prossima che inizierà già domani con le gare di Atalanta, Napoli e Juventus rispettivamente contro Udinese, Como e Cremonese.
C’è tanta attesa soprattutto per l’esordio di Luciano Spalletti che debutterà in trasferta e dovrà dare continuità al successo di mercoledì sera raccolto da Brambilla. Tutte le notizie più importanti di oggi, tra campo e mercato, nella diretta di Calciomercato.it di oggi venerdì 31 ottobre.
LIVE
Spalletti parte dalla Cremonese
L’era Spalletti inizia contro la Cremonese. C’è grande attesa per l’esordio di domani.