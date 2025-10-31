Juventus, subito una doppia tegola per Spalletti: out due titolarissimi

Domani sera contro la Cremonese l’esordio in panchina per l’allenatore toscano: due assenze pesanti per la squadra bianconera

Subito due tegole per Luciano Spalletti alla vigilia del match di campionato contro la Cremonese e che vedrà l’esordio in panchina del nuovo tecnico della Juventus.

L’ex Ct della Nazionale non avrà infatti a disposizione Kelly e soprattutto Kenan Yildiz per la trasferta di domani sera allo ‘Zini’. Il numero dieci resta a Torino: gestione dei carichi dopo le ultime fatiche, con il turco che di recente aveva accusato anche dei fastidi al ginocchio.

Kelly invece si ferma per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra ed è a rischio anche per la successiva sfida in Champions League della prossima settimana contro lo Sporting Club Portugal.

Juventus, Yildiz e Kelly out con la Cremonese. Recupera Thuram

Yildiz e Kelly non sono partiti quindi con la squadra per Cremona, mentre è regolarmente con i compagni Khephren Thuram che ha smaltito il problema al polpaccio accusato prima dell’ultima gara con l’Udinese.

Spalletti questo pomeriggio ha diretto il primo allenamento alla Continassa dopo la conferenza di presentazione e dovrà trovare subito delle soluzioni per ovviare alla mancanza di due titolarissimi come Yildiz e Kelly. Il difensore inglese non aveva saltato finora una partita in stagione: al suo posto nella difesa a tre potrebbe spostarsi a sinistra Kalulu, mentre in avanti uno tra Openda (favorito) e David andrebbe a completare il tridente offensivo con Vlahovic e Conceicao.