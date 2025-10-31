DIRETTA | Juventus, si presenta Spalletti: segui la conferenza LIVE con noi

Inizia l’era dell’allenatore toscano alla Juventus. Oggi la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico bianconero
Partirà dalla trasferta contro la Cremonese l’avventura di Luciano Spalletti in quel di Torino. Ieri è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Juventus che dopo il brevissimo regno Brambilla ha scelto di affidarsi all’ex ct per risollevare le sorti della squadra.
L’allenatore di Certaldo si presenta quindi oggi in conferenza stampa a partire dalle ore 12. Seguila live su Calciomercato.it.
