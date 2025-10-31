Cosa si sono detti Spalletti e Comolli nell’incontro di lunedì

Il dg ha confermato l’incontro di lunedì con il tecnico per parlare del futuro insieme: cosa può succedere sul mercato

Lo avevamo raccontato su queste pagine. Lunedì, dopo l’evento con Francesco Totti, Luciano Spalletti ha incontrato Comolli per parlare del suo contratto e del mercato della Juventus. Il sì, ovviamente, era già arrivato ma serviva un altro importante passaggio per approfondire tutti gli aspetti economici e costruire lo staff del tecnico.

Con l’occasione, i due hanno parlato anche del mercato e delle esigenze della squadra, a partire dal nuovo centrocampista: una richiesta fatta in estate già da Tudor, ma rimasta inascoltata dalla proprietà. Adesso, con la nuova guida tecnica, l’ad Comolli è pronto ad intervenire diversamente sul mercato.

Le parole di Comolli sul calciomercato di gennaio

“Contenti di chi abbiamo, ma siamo pronti a cogliere delle occasioni se ci saranno”, le parole del dirigente bianconero durante la conferenza, Sui contatti con Spalletti a giugno, prima quindi della conferma di Tudor, l’ad non è stato invece così sincero: “A Luciano abbiamo pensato per la prima volta quando abbiamo deciso di cambiare nei giorni scorsi, è stato fatto tutto velocemente”.

In realtà Chiellini, che avrà un ruolo più importante in questa fase, aveva avuto un contatto con Spalletti già la scorsa estate. La qualificazione alla Champions League aveva però fatto scattare l’opzione per il rinnovo del contratto di Tudor, che poi ha ottenuto un altro rinnovo fino al 2027, con possibile prolungamento per un’altra stagione.