Spalletti non si nasconde: “Tutti vorrebbero allenare la Juventus” – calciomercato.it

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti: ore decisive per un eventuale approdo del tecnico toscano alla Juventus

Luciano Spalletti fa pace con Francesco Totti anche in uno spot pubblicitario, nelle ore caldissime per un suo approdo sulla panchina della Juventus.

L’ex Commissario tecnico dell’Italia si è soffermato sui rumors sulla panchina bianconera per il dopo Tudor, a margine dell’evento di Amaro Montenegro a Milano: “Finora non ho avuto nessun contatto in Italia, però sono aperto a parlare con tutti perché devo rimarginare la ferita della Nazionale”.

Sull’interesse della ‘Vecchia Signora’ dopo l’esonero di Tudor: “La Juve è un grande club e ha una grande storia. Tutti vorrebbero allenare la Juventus e sarebbe la fortuna di qualsiasi allenatore“.

Un pensiero anche per Tudor: “Il mio sentimento va a Igor, so cosa si prova in questi frangenti. Io l’ho conosciuto ed è una bella persona”.