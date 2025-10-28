Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Spalletti non si nasconde: “Tutti vorrebbero allenare la Juventus”

Foto dell'autore

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti: ore decisive per un eventuale approdo del tecnico toscano alla Juventus

Luciano Spalletti fa pace con Francesco Totti anche in uno spot pubblicitario, nelle ore caldissime per un suo approdo sulla panchina della Juventus.

Luciano Spalletti
Spalletti non si nasconde: “Tutti vorrebbero allenare la Juventus” – calciomercato.it

L’ex Commissario tecnico dell’Italia si è soffermato sui rumors sulla panchina bianconera per il dopo Tudor, a margine dell’evento di Amaro Montenegro a Milano: “Finora non ho avuto nessun contatto in Italia, però sono aperto a parlare con tutti perché devo rimarginare la ferita della Nazionale”.

Sull’interesse della ‘Vecchia Signora’ dopo l’esonero di Tudor: “La Juve è un grande club e ha una grande storia. Tutti vorrebbero allenare la Juventus e sarebbe la fortuna di qualsiasi allenatore“.

Un pensiero anche per Tudor: “Il mio sentimento va a Igor, so cosa si prova in questi frangenti. Io l’ho conosciuto ed è una bella persona”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie