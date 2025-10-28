Spalletti alla Juve, Marino svela tutto: “È motivatissimo” – ESCLUSIVO

Il dirigente è stato intervistato in esclusiva sul nostro canale youtube

Pierpaolo Marino conosce molto bene Luciano Spalletti: i due hanno lavorato insieme all’Udinese e, in questi anni, sono rimasti in stretto contatto. “Lo avevo sentito un mesetto fa, è molto motivato – ha raccontato in un’intervista a ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ in onda su youtube-. Se la cosa si concretizzerà io credo che lui si esprimerà al massimo, vuole riscattare la sua esperienza da CT, rimango convinto che sia un grande allenatore da squadra di club”.

“Quello di selezionatore in Nazionale non era un ruolo per lui, è un grande allenatore, ha bisogno di seguire la squadra sul campo quotidianamente. È abituato a fare di necessità virtù, avendo lavorato anche per club medi e piccoli, farà subito bene, ma la rosa della Juventus, per le partite che ho visto, ha bisogno di grandissima ristrutturazione tra gennaio e l’estate prossima”.

Yildiz con Spalletti: “Con Luciano migliorerà”

Nessun dubbio, quindi, sul valore e sulle capacità del tecnico di Certaldo di gestire la rosa e un talento come Yildiz: “Con lui in panchina si sale a livello di esperienza, carisma, si possono ‘affascinare’ i giocatori con la profondità dei suoi allenamenti. Un centrocampista potrebbe essere un primo investimento, ma non dimentichiamo l’attacco, c’è da guardarsi intorno se dagli acquisti estivi non arriveranno i frutti sperati. La questione Vlahovic va ben considerata”.

“C’è molto da fare, con un uomo navigato come Luciano comunque la Juve sarà più strutturata per affrontare la sessione di trasferimenti. Spalletti è sicuramente l’uomo giusto per far esplodere Yildiz, è già accaduto con altri giocatori che fino a quel momento erano solo dei progetti. Gli darà la sua conoscenza e la sua esperienza, perché Yildiz diventi un giocatore che abbia leadership in campo, quella si acquista solo con determinati insegnamenti. Sono convinto che il turco migliorerà tantissimo”.