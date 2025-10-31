Atalanta
Quando Spalletti ha chiamato Koopmeiners

Foto dell'autore

Luciano Spalletti si sbilancia su Koopmeiners durante la conferenza di presentazione: messaggio chiaro e futuro già deciso

“Bisogna fare i complimenti a Gasperini che lo ha fatto rendere in un’altra posizione. È anche una mezzala, pressa, corre dietro a tutti e poi ha questo piede fantastico.

Luciano Spalletti e Teun Koopmeiners
(Ansafoto) – Calciomercato.it

Luciano Spalletti, oggi in conferenza stampa, ha parlato anche di Koopmeiners. Lo ha elogiato, puntualizzando come sia stato valorizzato da Gasperini e ricordando quando, ai tempi del Napoli, lo avrebbe voluto nella sua squadra azzurra. Cristiano Giuntoli, infatti, aveva creato una sorta di collegamento tra il calciatore e il tecnico per provare a portarlo a Napoli. Il mancato accordo economico sul cartellino non ha però permesso agli azzurri di portare a termine l’affare, con l’Atalanta che decise poi di trattenerlo fino alla successiva cessione alla Juventus.

Ora tutti i tifosi della Juventus si aspettano quindi una sorta di rinascita di Koopmeiners. Spalletti infatti ha avuto modo di studiarlo bene negli ultimi anni e di osservare la sua ideale collocazione tattica. Chiaramente, l’analisi del tecnico di Certaldo non si è fermata a Koopmeiners e ai giocatori della rosa bianconera. Come raccontato, nel vertice di lunedì con Comolli il tecnico ha chiesto anche un nuovo rinforzo a gennaio. Spalletti vorrebbe, per la sua Juventus, un giocatore alla Pizarro, alla Lobotka.

