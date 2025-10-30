DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 30 ottobre: oggi UFFICIALE Spalletti-Juve, Gimenez a rischio addio

Ecco tutte le notizie di oggi 30 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Oggi è il giorno di Spalletti. In giornata la Juventus ufficializzerà l’ingaggio dell’ex CT, che ha accettato un contratto di 8 mesi con opzione per un’altra stagione. Intanto ieri i bianconeri hanno ritrovato la vittoria dopo otto giornate di astinenza: Vlahovic, Gatti e Yildiz hanno steso l’Udinese riavvicinandosi alla zona Champions, ovvero a Inter e Milan.

A proposito dei rossoneri, è tornato in bilico il futuro in rossonero di Santiago Gimenez. Il numero 9 rimane un problema per la squadra di Allegri e c’è la possibilità che il messicano possa andare via nella prossima sessione di gennaio. Tutte le notizie più importanti di oggi, tra campo e mercato, nella diretta di Calciomercato.it di oggi giovedì 30 ottobre.

LIVE

08:45 Genoa, Ottolini vicino all'addio: possibile ritorno alla Juve Il Genoa conferma Vieira, ma stando a ‘Sky Sport’ oggi potrebbe dire addio il Ds Ottolini. Per lui possibile ritorno alla Juventus.

08:33 Martinez, domani l'autopsia all'anziano investito Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, domani verrà effettuata l’autopsia all’anziano investito da Josep Martinez, Paolo Saibene. Il Presidente Marotta ha chiamato il figlio dell’uomo, Lucio Saibene, per esprimere la vicinanza dell’Inter. Il portiere spagnolo sta ricevendo pieno sostegno dello staff psicologico del club.

08:29 Inter, 'pericolo' Bayern: si prende il classe 2006! Il Bayern Monaco vuole fregare un giocatore all’Inter: si tratta di un classe 2006 di grandissimo talento.

08:20 Fiorentina, conferme su Pioli: gara col Lecce decisiva Tutto confermato: Pioli resta alla Fiorentina almeno fino alla gara di domenica col Lecce. In caso di risultato negativo anche coi salentini, il tecnico farebbe le valigie. Pioli ha escluso le dimissioni.