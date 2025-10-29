Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pioli a muso duro dopo l’Inter: “Dimissioni? Non mi frega niente del futuro”

Foto dell'autore

Ancora una sconfitta per la Fiorentina, travolta per 3-0 dall’Inter: le parole nel post partita dell’allenatore viola

Zero punti e zero vittorie in campionato anche dopo la trasferta del Meazza. La Fiorentina viene travolta nella ripresa dall’Inter, sotto i colpi di Calhanoglu e Sucic.

Stefano Pioli in conferenza stampa
Stefano Pioli (LaPresse) – Calciomercato.it

La panchina di Stefano Pioli è sempre più traballante, con la squadra viola che rimane incredibilmente in fondo alla classifica dopo nove giornate di campionato. Cori e sfottò dalla curva interista per l’ex tecnico del Milan, in piena crisi e con la panchina che scotta. “La squadra ha tenuto bene nel primo tempo, poi quando hanno alzato il ritmo abbiamo iniziato a fare fatica e loro hanno preso il sopravvento”, l’analisi di Pioli in conferenza stampa.

Inter-Fiorentina, Pioli non molla: “Non penso alle dimissioni”

Sul rischio esonero: “Non mi frega niente del mio futuro, non sto pensando che con il Lecce può essere la mia ultima partita. È ovvio che c’è un solo risultato, poi non so cosa succederà”.

Pioli non alza bandiera bianca e rilancia: “Non sto pensando alle dimissioni. Spero di essere parte della soluzione, però mi sento anche parte del problema. C’erano altre aspettative, questa classifica adesso è la nostra realtà: ne verremo fuori e ne sono convinto. In questo momento dobbiamo giocare per salvarci e la squadra ne è consapevole”, le parole dalla sala conferenze del Meazza dell’allenatore della Fiorentina.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie