Pioli a muso duro dopo l’Inter: “Dimissioni? Non mi frega niente del futuro”

Ancora una sconfitta per la Fiorentina, travolta per 3-0 dall’Inter: le parole nel post partita dell’allenatore viola

Zero punti e zero vittorie in campionato anche dopo la trasferta del Meazza. La Fiorentina viene travolta nella ripresa dall’Inter, sotto i colpi di Calhanoglu e Sucic.

La panchina di Stefano Pioli è sempre più traballante, con la squadra viola che rimane incredibilmente in fondo alla classifica dopo nove giornate di campionato. Cori e sfottò dalla curva interista per l’ex tecnico del Milan, in piena crisi e con la panchina che scotta. “La squadra ha tenuto bene nel primo tempo, poi quando hanno alzato il ritmo abbiamo iniziato a fare fatica e loro hanno preso il sopravvento”, l’analisi di Pioli in conferenza stampa.

Inter-Fiorentina, Pioli non molla: “Non penso alle dimissioni”

Sul rischio esonero: “Non mi frega niente del mio futuro, non sto pensando che con il Lecce può essere la mia ultima partita. È ovvio che c’è un solo risultato, poi non so cosa succederà”.

"Non mi frega niente del mio futuro, non sto pensando che con il Lecce può essere la mia ultima partita. È ovvio che c'è un solo risultato, poi non so cosa succederà"

Pioli non alza bandiera bianca e rilancia: “Non sto pensando alle dimissioni. Spero di essere parte della soluzione, però mi sento anche parte del problema. C’erano altre aspettative, questa classifica adesso è la nostra realtà: ne verremo fuori e ne sono convinto. In questo momento dobbiamo giocare per salvarci e la squadra ne è consapevole”, le parole dalla sala conferenze del Meazza dell’allenatore della Fiorentina.