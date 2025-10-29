Fiorentina, Pioli in bilico: decisione nelle prossime ore

Al momento l’idea del club viola è quella di andare avanti con lui almeno fino alla gara col Lecce

In Serie A c’è solo una squadra che sta facendo peggio, il Genoa ultimo con 3 punti. La Fiorentina, però, è penultimo con appena una lunghezza in più della formazione di Vieira, a fortissimo rischio esonero. Stasera al ‘Meazza’ contro l’Inter, la squadra di Pioli ha subito la quinta sconfitta in nove giornate di campionato: 4 i pareggi, e incredibilmente ancora nessuna vittoria.

Come appreso da Calciomercato.it, la posizione di Pioli è in bilico. Una decisione verrà presa nelle prossime ore, anche se allo stato attuale l’idea del club di Commisso è quella di andare avanti con lui almeno fino a domenica prossima, ovvero alla gara col Lecce.

Neanche il tifoso viola più pessimista poteva immaginare che quello di domenica 2 novembre sarebbe stato uno scontro salvezza. Ovviamente nemmeno lo stesso Pioli: “Non penso al mio futuro e alle dimissioni – ha detto in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Inter – Sono sicuro che ne usciremo fuori”.