PAGELLE E TABELLINO INTER-FIORENTINA 3-0: faro Calhanoglu, Gudmundsson un fantasma

Foto dell'autore

Voti e giudizi del match di San Siro valido per la nona giornata del campionato di Serie A: il turco e Sucic trascinano al successo la squadra di Chivu

L’Inter riscatta il ko nel big match contro il Napoli, travolgendo per 3-0 nella ripresa la Fiorentina nel match della 9° giornata del campionato di Serie A.

Calhanoglu decisivo in Inter-Fiorentina
Hakan Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it

I nerazzurri di Chivu si sbloccano nella ripresa, abbattendo il muro De Gea: lo spagnolo è miracoloso in più circostanze, ma deve arrendersi al destro velenoso di Calhanoglu e alla magia di Sucic (il croato al primo centro con l’Inter). A chiudere i conti è ancora il turco, infallibile dal dischetto. Notte fonda per Pioli e la Fiorentina, applausi solo per l’ex Dzeko.

Top e Flop di Inter-Fiorentina: magia Sucic, Comuzzo disastroso

INTER

TOP: Calhanoglu 8 – Carbura come un diesel con il passare dei minuti. Dà ordine e catalizza palloni, sporcandosi anche le mani a difesa del pacchetto arretrato. De Gea è un gatto, allora il turco estrae il colpo da biliardo che fa esplodere San Siro. Gol pesantissimo, concede il bis implacabilmente dal dischetto. Rinato in questo avvio di stagione: faro.

FLOP: Esposito 5,5 – Preferito a Bonny al fianco di capitan Lautaro, a parte un guizzo nel primo tempo fatica a rendersi pericoloso. Nella ripresa meriterebbe un rigore per la trattenuta di Comuzzo, che però non viene ravvisata da Sozza. Appannato. 

  • Sommer 6
  • Akanji 6,5
  • Bisseck 7
  • Bastoni 6,5 (89′ Frattesi SV)
  • Dumfries 6 (78′ Carlos Augusto SV)
  • Barella 6 (84′ Zielinski SV)
  • Calhanoglu 8
  • Sucic 7,5
  • Dimarco 6,5
  • Esposito 5,5 (78′ Bonny 6,5)
  • Lautaro Martinez 6 (89′ Luis Henrique SV)
  • All. Chivu 7,5

FIORENTINA

TOP: De Gea 7,5 – Monumentale fino al vantaggio interista, abbassa la saracinesca con almeno quattro salvataggi. Miracoloso da due passi su Dumfries, un felino poco dopo sul sinistro di Bisseck. Non è da meno neanche nella prima frazione, quando ipnotizza Bastoni e Dimarco. Il muro regge 67 minuti, poi deve arrendersi alle prodezze di Calhanoglu e Sucic.

FLOP: Gudmundsson 4,5 – Qualche guizzo in avvio, ma il fuoco si spegne presto. Avulso dal gioco, galleggia tra centrocampo e attacco senza lasciare tracce. Irriconoscibile rispetto al giocatore ammirato con la maglia del Genoa. L’islandese e Comuzzo disastrosi nello scacchiere viola.

  • De Gea 7,5
  • Comuzzo 4
  • Pablo Marì 5
  • Viti 4,5
  • Dodo 5
  • Sohm 5,5 (62′ Fagioli 5)
  • Mandragora 5,5 (76′ Dzeko 5,5)
  • Ndour 6
  • Gosens 5 (78′ Fortini SV)
  • Gudmundsson 4 (62′ Fazzini 5)
  • Kean 5
  • All. Pioli 4,5

Arbitro: Sozza 5,5

Serie A, il tabellino di Inter-Fiorentina: Calhanoglu trascinatore

L’Inter di Chivu torna a sorridere dopo il tormentato pomeriggio di Napoli. Tris firmato dall’alfiere Calhanoglu e dal ‘giocoliere’ Sucic, con il croato che non fa rimpiangere Mkhitaryan. Altra mazzata per la Fiorentina: Pioli sempre più a rischio sulla panchina viola.

Inter-Fiorentina, Lautaro Martinez e Gudmundsson
Gudmundsson e Lautaro Martinez (LaPresse) – Calciomercato.it

INTER-FIORENTINA 3-0
67′ e 87′ rig. Calhanoglu; 71′ Sucic

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bissecki, Bastoni (89′ Frattesi); Dumfries (78′ Carlos Augusto), Barella (84′ Zielinski), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito (78′ Bonny), Lautaro Martinez (89′ Luis Henrique). A disposizione: Calligaris, De Vrij, Acerbi, Diouf. Allenatore: Chivu

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodo, Sohm (62′ Fagioli), Mandragora (78′ Dzeko), Ndour, Gosens (78′ Fortini); Gudmundsson (62′ Fazzini); Kean. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Pongracic, Ranieri, Kouadio, Parisi, Nicolussi Caviglia, Richardson, Piccoli. Allenatore: Pioli

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)
VAR: Ghersini
Ammoniti: Viti (F); Esposito (I)
Espulsi: Viti

Note: recupero 1′ e 4′; presenti 71.096 spettatori (660 nel settore ospiti) per la sfida del Meazza.

