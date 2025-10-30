Juventus, ora è UFFICIALE: Spalletti ha firmato

Formalizzato il contratto che lega il tecnico toscano alla squadra torinese, il sostituto di Tudor in panchina da sabato prossimo

Dopo i contatti e gli accordi presi nelle ultime ore, finalmente ci siamo. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. I bianconeri ripartono dall’allenatore di Certaldo, dopo aver dato il benservito a Tudor, nel tentativo di risollevare la stagione.

Come abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la Juventus ha spinto subito fortemente per Spalletti, dopo l’esonero del croato lunedì mattina. Una scelta portata avanti con convinzione, fino alla firma, per la quale l’intesa è stata trovata piuttosto in breve, dopo l’incontro tra l’allenatore e Damien Comolli, limando i dettagli del contratto.

L’accordo è su base annuale con opzione per il rinnovo in caso di qualificazione in Champions League, con uno stipendio di circa 3 milioni di euro a stagione. Spalletti siederà per la prima volta in panchina con la Juventus sabato a Cremona, dopo il match infrasettimanale con l’Udinese con la squadra affidata temporaneamente a Brambilla. Bisogna prendere subito l’andatura per riavvicinarsi alla vetta, non c’è tempo da perdere. Al tecnico campione d’Italia 2023 la Juve affida le sue ambizioni di rinascita.

Spalletti-Juventus: il comunicato UFFICIALE

Il club bianconero ha ufficializzato attraverso un comunicato l’accordo con Luciano Spalletti che ha firmato con la Juventus, subentrando a Tudor.

“Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026”, si legge nella nota che esalta la carriera dell’ex tecnico di Roma, Inter e Napoli. Dopo le voci degli ultimi giorni e le conferme agli incontri coi vertici bianconeri, è ormai ufficiale l’approdo di Spalletti a Torino.

“Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera. Benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!”, conclude il comunicato. L’esordio, ovviamente, sabato in casa della Cremonese.