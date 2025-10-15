DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 15 ottobre LIVE

Nella notte italiana è scesa in campo l’Argentina in amichevole contro Porto Rico, alcuni giorni fa posticipata da lunedì a martedì. Lautaro Martinez è entrato a gara in corso, al 64′ al posto di Leo Messi, ma tanto è bastato per lasciare il segno. Per il capitano dell’Inter due gol in 5 minuti tra l’80’ e l’85’ nel 6-0 finale. In campo anche Nico Paz nella ripresa.