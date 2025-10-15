DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 15 ottobre LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 15 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
L’Italia batte Israele 3-0 e si qualifica aritmeticamente per il playoff di marzo che deciderà l’accesso al Mondiale 2026. Il primo posto sulla carta è ancora in ballo, ma alla Norvegia basterà battere l’Estonia in casa per rendere vano lo scontro diretto con gli Azzurri a San Siro.
Nel frattempo oggi torneranno praticamente tutti i nazionali per entrare nel vivo della preparazione del prossimo turno di campionato. Sabato c’è Roma-Inter e gli occhi sono tutti puntati lì.
Argentina batte Porto Rico 6-0: doppietta di Lautaro
Nella notte italiana è scesa in campo l’Argentina in amichevole contro Porto Rico, alcuni giorni fa posticipata da lunedì a martedì. Lautaro Martinez è entrato a gara in corso, al 64′ al posto di Leo Messi, ma tanto è bastato per lasciare il segno. Per il capitano dell’Inter due gol in 5 minuti tra l’80’ e l’85’ nel 6-0 finale. In campo anche Nico Paz nella ripresa.