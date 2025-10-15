Atalanta
Serie A, gli arbitri della settima giornata: Roma-Inter a Massa

Sabato il big match dell’Olimpico, ma anche Torino-Napoli. Domenica si pranza con Como-Juventus e si cena con Milan-Fiorentina

Sono stati designati gli arbitri della settima giornata del campionato di Serie A che prenderà il via sabato con quattro anticipi. Tra le altre, spiccano la trasferta del Napoli a Torino – che sarà diretta da Marcenaro – e soprattutto la super sfida in serata tra Roma e Inter che è stata affidata al fischietto internazionale Massa.

Arbitri Serie A, Massa per Roma-Inter
Domenica all’ora di pranzo c’è un interessante Como-Juve, la cui direzione spetterà ad Ayroldi. Aperitivo con l’Atalanta che ospita la Lazio (partita diretta da Collu), mentre in serata, per l’altro match clou tra Milan e Fiorentina, il designatore Rocchi ha scelto Marinelli. Il programma si concluderà lunedì con il monday night tra Cremonese e Udinese. Ecco tutti gli accoppiamenti:

LECCE – SASSUOLO Sabato 18/10 h.15.00
CREZZINI
COSTANZO – PASSERI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GHERSINI

PISA – VERONA Sabato 18/10 h. 15.00
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA

TORINO – NAPOLI Sabato 18/10 h. 18.00
MARCENARO
SCATRAGLI – CECCON
IV: TREMOLADA
VAR: DOVERI
AVAR: MAGGIONI

ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45
MASSA
MELI – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO

COMO – JUVENTUS h. 12.30
AYROLDI
DI GIOIA – CAVALLINA
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: LA PENNA

CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00
MARCHETTI
DI MONTE – BELSANTI
IV: TURRINI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI

GENOA – PARMA h. 15.00
SOZZA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: PAIRETTO
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA

ATALANTA – LAZIO h. 18.00
COLLU
ROSSI L. – POLITI
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MERAVIGLIA

MILAN – FIORENTINA h. 20.45
MARINELLI
MONDIN – BAHRI
IV: ARENA
VAR: ABISSO
AVAR: DI PAOLO

CREMONESE – UDINESE Lunedì 20/10 h. 20.45
FABBRI
BARONE – BIFFI
IV: ZANOTTI
VAR: LA PENNA
AVAR: MARINI

