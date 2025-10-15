Atalanta
UFFICIALE Inter, infortunio e operazione: rischia un lungo stop

Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile per l’Inter e il tecnico nerazzurro Chivu: frattura e intervento chirurgico nei prossimi giorni

Infortunio in casa Inter durante la sosta delle nazionali, con Chivu che dovrà rinunciare al giocatore nerazzurro per diverse settimane.

Chivu, infortunio per Di Gennaro
Durante l’ultimo allenamento di martedì è andato infatti ko Raffaele Di Gennaro, che ha rimediato una frattura al polso della mano. La nota ufficiale del club vicecampione d’Europa: “Gli esami strumentali oggi per Raffaele Di Gennaro a seguito di un trauma subito nel corso dell’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura allo scafoide del polso destro. Nei prossimi giorni il portiere nerazzurro si sottoporrà a intervento chirurgico”.

Inter, infortunio Di Gennaro: frattura al posto e intervento

Di Gennaro sarà quindi operato nei prossimi giorni dopo la frattura allo scafoide del polso rimediato nella seduta di allenamento di martedì ad Appiano Gentile.

Il terzo portiere dell’Inter dietro Sommer e Martinez rischia un lungo stop, nell’arco delle 6-8 settimane. La situazione sul recupero sarà comunque più chiara dopo l’intervento chirurgico a cui si sottoporrà prossimamente il giocatore. Di Gennaro in questa stagione non è ancora sceso in campo con l’Inter ed è sempre rimasto in panchina nelle gare giocate dai nerazzurri.

