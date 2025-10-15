Atalanta
“Oltre 100 milioni per Yildiz”. Che succede alla Juventus

La Juventus è già al lavoro per blindare il suo numero 10, Kenan Yildiz. Tutti gli aggiornamenti di mercato

Continua a brillare la stella di Kenan Yildiz. Il gioiello turco è di ritorno a Torino forte dei 3 gol realizzati in due partita di qualificazione al Mondiale con la sua Turchia.

Yildiz
Oltre 100 milioni per Yildiz: la mossa improvvisa della Juventus (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Il numero 10 della Juventus ha trascinato anche la Nazionale di Montella, che come l’Italia si appresterà a disputare i playoff per l’accesso al Mondiale 2026. Sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il nostro Riccardo Meloni, abbiamo fatto il punto sul futuro del classe 2005.

Nella nuova puntata di ‘TiAmoCalciomercato’, tutti gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo del talento turco: nonostante il rallentamento delle ultime settimane, la dirigenza è al lavoro per blindare in fretta la sua stella più luminosa, attualmente sotto contratto fino a giugno 2029. La priorità è soprattutto sull’adeguamento economico dell’ingaggio attuale.

La Juventus, insomma, deve fare in fretta e blindare con forza Kenan Yildiz. Il gioiello turco è già sotto osservazione e potrebbe fare gola ai top club europei.

