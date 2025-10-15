Lazio, Enrico Lotito al Tre Fontane per Roma-Barcellona. E intanto impazza il caso Vernis – Calciomercato.it

Tutto questo mentre Grassadonia ha più di qualche problema di formazione proprio a centrocampo

Il campionato di Serie A non è ancora ripreso, la capitale attende il big match di sabato sera tra Roma e Inter mentre la Lazio sarà di scena domenica a Bergamo con l’Atalanta. Così tutta l’attenzione questa sera, dopo le ultime partite dei nazionali andate in campo ieri, è stata per la Champions League femminile. Al Tre Fontane si sta giocando la supersfida attesissima tra la Roma e il Barcellona, seconda giornata del girone per la squadra di Luca Rossettini che all’esordio ha perso malamente in casa del Real Madrid (6-2).

Grande interesse per un vero e proprio big match per il calcio femminile italiano, tanto che non ha voluto perderselo neanche chi veste i colori opposti della capitale. Sugli spalti è presente infatti anche Enrico Lotito, figlio del presidente Claudio e soprattutto Direttore Generale della Lazio Women. Una visita quindi in qualità di osservatore interessato, in una giornata particolare anche per le biancocelesti. In queste ore infatti si è parlato molto di Nicole Vernis, centrocampista statunitense prelevata dalla Lazio in prestito ad agosto dal Lexington Sporting Club.

La calciatrice è infatti tornata di sua iniziativa in America da diversi giorni, senza aver avvertito nessuno in società che, quindi, non le ha rilasciato alcun permesso. Non solo, perché dopo non aver risposto alla convocazione per l’ultima gara Lazio-Genoa, Vernis ora non risponde neanche al telefono ed è sostanzialmente irreperibile. Anche se sui social ha pubblicato una foto in cui appare sorridente.

Tutto questo mentre Grassadonia – a punteggio pieno dopo due partite – ha più di qualche problema di formazione proprio nel suo reparto. Della vicenda ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club ufficiali del club Raffaele Pinzani, DS della Lazio Women, definendola “grave”, avendo anche “arrecato un danno tecnico alle compagne” oltre che alla società che non può sostituirla sul mercato. “La giocatrice ha deciso senza permesso di assentarsi, non è con la squadra da giorni e non è contattabile, non rispondendo al telefono. Vogliamo ragazze che siano orgogliose e onorate di vestire i nostri colori”, ha concluso.