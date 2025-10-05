Atalanta
Torino, dal nervosismo di Baroni all’attesa di De Rossi: cosa sta succedendo in queste ore

Foto dell'autore

La tensione in conferenza stampa dopo il match con la Lazio è il segnale di un momento motlo delicato per il tecnico e per i granata, che valutano diverse piste

Il nervosismo in campo poi, come raccontato anche su calciomercato.it, la lite con alcuni giornalisti in sala stampa: sono segnali di un momento davvero complesso per Marco Baroni, sempre in bilico sulla propria panchina e reduce dal pareggio di ieri contro la Lazio. Una sconfitta, come è noto, avrebbe comportato l’esonero immediato, dato che il cambio sarebbe potuto avvenire nei giorni di sosta per la pausa della Nazionale.

Daniele De Rossi (LaPresse) – calciomercato.it

Il risultato dell’Olimpico ha, in qualche modo, salvato la panchina di Baroni e permesso ai granata di prendere quindi tempo, sia per valutare De Rossi, sia per pensare ad un possibile piano B. Di quale parliamo? Di Paolo Vanoli, esonerato al termine della scorsa stagione, che è ancora sotto contratto. I rapporti tra l’ex tecnico del Venezia e il Torino non sono eccellenti e difficilmente si penserà ad un suo ritorno. Ma c’è chi a Torino non esclude questa soluzione materasso e, tecnicamente, a costo zero.

Torino, Palladino non convinto

Premesso che Palladino al momento preferirebbe aspettare la chiamata di un’altra squadra (del resto in estate ha rifiutato anche l’offerta del Parma), il nome di De Rossi è quello che sta scaldando di più. Su calciomercato.it abbiamo raccontato in maniera approfondita l’incontro avvenuto con Cairo la scorsa estate che, da quanto trapela, ha fatto scoccare la scintilla. Il patron del club piemontese è stato letteralmente conquistato dalla grinta e dal carattere del tecnico romano, che proprio nei giorni scorsi ha risolto il suo contratto con la Roma.

