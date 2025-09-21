Serie A, esonero e incontro con il nuovo allenatore: la verità su De Rossi

Non pochi spunti offerti dalla giornata di Serie A: emerge un clamoroso retroscena

In Serie A ci sono almeno due panchine traballanti. La prima è quella del Lecce, a secco di vittorie dopo 4 partite. Non era un calendario facile, perché nel mezzo ha incontrato Atalanta e Milan. Ma i copiosi fischi durante Cagliari-Lecce hanno lanciato una spia d’allarme per l’allenatore che ha già raccolto due retrocessioni di fila nelle ultime stagioni.

Ma attenzione anche alla posizione di mister Baroni, che solo l’anno scorso era alla Lazio. Il tecnico non è riuscito a portare la squadra in Europa ed è stato sostituito da Maurizio Sarri. Con la Lazio non è mai scoccata la scintilla. E sembra tardare anche al Toro, poiché dopo appena 4 incontri è già finito sul banco degli imputati.

Ancora alla ricerca di una chiara identità di gioco, i granata hanno infatti raccolto solo quattro punti in una prima parte di campionato che definire complicata sarebbe solo un eufemismo. Diversi i commenti di tifosi del Toro che stanno criticando e non poco l’attuale gestione tecnica. Al momento, non si segnalano possibili ribaltoni in panchina almeno nell’immediato.

Tuttavia, nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, non è escluso che possa ritornare d’attualità un vecchio nome monitorato con attenzione dal presidente Cairo.

Retroscena Torino: incontro tra Cairo e De Rossi prima della virata su Baroni

Ci stiamo riferendo a Daniele De Rossi, sotto contratto con la Roma e ancora alla ricerca di una soluzione congeniale per il suo futuro. Se non sono una novità i sondaggi effettuati dal Torino per l’ex allenatore giallorosso, assolutamente degno di nota un altro particolare tutt’altro che irrilevante.

Retroscena #Torino: prima della firma di #Baroni, c’è stato un incontro tra #Cairo e #DeRossj, che era appunto la seconda scelta dei granata. I contatti con il tecnico romano erano noti, il retroscena raccolto è sull’incontro con il numero uno del club #calciomercato… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) September 21, 2025

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il presidente del Toro ha avuto un summit diretto con De Rossi prima di trovare l’accordo definitivo con Baroni. Un incontro per capire i margini di manovra in vista di una fumata bianca che alla fine non si è materializzata.

Lavorando su diversi tavoli, Cairo alla fine ha scelto l’ex allenatore della Lazio, da sempre la prima scelta di un Torino che ha programmato un progetto di un certo tipo con l’ex tecnico della Lazio. Tuttavia, se i risultati non dovessero arrivare, un ribaltone in panchina (al momento non in programma) non sarebbe da escludere a priori.

E chissà il gradimento reciproco tra il numero uno della compagine piemontese e De Rossi, che ha già portato nei mesi scorsi ad un incontro diretto tra le parti, non possa ritornare d’attualità.