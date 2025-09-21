Serie A, ‘deciso’ il primo esonero: le cose così non vanno

Pomeriggio da dimenticare per il Torino e per il suo allenatore. È in arrivo una pioggia di critiche

La vittoria sulla Roma della scorsa settimana appare come un fuoco di paglia in casa Torino. I granata infatti non hanno dato seguito al successo firmato Simeone andando a perdere in casa oggi pomeriggio al cospetto dell’Atalanta.

La truppa di Juric ha asfaltato quella di Baroni con un tris senza appello con le reti di Krstovic (doppietta) e Sulemana. Un pomeriggio da dimenticare completamente per i granata che hanno anche fallito un calcio di rigore con Duvan Zapata nella ripresa quando il risultato era ormai già compromesso.

La gara infatti è stata persa nel giro di appena otto minuti tra il 30′ e il 38′, facendo finire nuovamente il tecnico Baroni nel mirino della critica. Lo stesso allenatore granata nel post partita in conferenza ha ammesso: “Eravamo in partita, poi siamo usciti dopo il gol ed è una cosa inspiegabile. Tre reti prese in otto minuti, è un problema di atteggiamento mentale e non devi mai mollare perché si può recuperare. Avevamo trovato solidità e compattezza, ora c’è subito la Coppa Italia. Non si possono avere queste amnesie”

Disastro Torino, tifosi furiosi sui social: Baroni nel mirino

Segnali quindi piuttosto negativi per Baroni che dal suo arrivo a Torino ha collezionato appena 4 punti in altrettante gare di Serie A.

Troppo poco per l’ex Lazio e Verona che ha anche messo a referto due sconfitte pesantissime nelle proporzioni contro Inter e Atalanta.

A margine della gara di oggi molti tifosi hanno espresso il proprio dissenso sui social:

Baroni comunque è un mollo.

E ciò si riflette palesemente nei giocatori che scendono in campo.

Zero grinta, zero cattiveria e zero voglia.

Sotto di 3 goal camminiamo senza uno straccio di idee — Lollo Toro 🐂 | CAIRO VATTENE (@LolloToro_) September 21, 2025

Per salvare la stagione via VAGNATI e con lui Baroni Domani Petrachi dentro con qualsiasi allenatore scelto da lui — Paolino (@angaromor) September 21, 2025

Perfetto. Cominciamo dalla sostituzione di un inadeguato #Baroni con il più esperto #Ballardini altrimenti sarà serie B; poi, attendiamo nell’ordine: 1)vendita società 2) licenziamento dell’inutile ed incapace #Vagnati.

Da ultimo, #cairovattene. — Mauro Chiaverini (@machbull) September 21, 2025

Ho taciuto una settimana, dopo una partita brutta,vinta con un gol della domenica,contro una Roma in completa giornata no. #Baroni rimane una sciagura che solo #Cairo poteva portare al Toro. Il famoso miracolo di Verona con una squadra smontata a gennaio, ha un solo nome,sogliano — Ned Ellis 🇮🇹🇪🇺 (@DavideLodola) September 21, 2025

Baroni deve svegliarsi da un’altra parte il più lontano possibile da Torino e con lui parecchi della squadra — Paolino (@angaromor) September 21, 2025

Tanti i messaggi negativi nei confronti di Baroni con una parte dei tifosi che su X ha anche già invocato un clamoroso esonero.