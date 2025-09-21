Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Serie A, ‘deciso’ il primo esonero: le cose così non vanno

Foto dell'autore

Pomeriggio da dimenticare per il Torino e per il suo allenatore. È in arrivo una pioggia di critiche

La vittoria sulla Roma della scorsa settimana appare come un fuoco di paglia in casa Torino. I granata infatti non hanno dato seguito al successo firmato Simeone andando a perdere in casa oggi pomeriggio al cospetto dell’Atalanta.

pallone
Serie A, ‘deciso’ il primo esonero: le cose così non vanno (LaPresse) – calciomercato.it

La truppa di Juric ha asfaltato quella di Baroni con un tris senza appello con le reti di Krstovic (doppietta) e Sulemana. Un pomeriggio da dimenticare completamente per i granata che hanno anche fallito un calcio di rigore con Duvan Zapata nella ripresa quando il risultato era ormai già compromesso.

La gara infatti è stata persa nel giro di appena otto minuti tra il 30′ e il 38′, facendo finire nuovamente il tecnico Baroni nel mirino della critica. Lo stesso allenatore granata nel post partita in conferenza ha ammesso: “Eravamo in partita, poi siamo usciti dopo il gol ed è una cosa inspiegabile. Tre reti prese in otto minuti, è un problema di atteggiamento mentale e non devi mai mollare perché si può recuperare. Avevamo trovato solidità e compattezza, ora c’è subito la Coppa Italia. Non si possono avere queste amnesie”

Disastro Torino, tifosi furiosi sui social: Baroni nel mirino

Segnali quindi piuttosto negativi per Baroni che dal suo arrivo a Torino ha collezionato appena 4 punti in altrettante gare di Serie A.

Marco Baroni
Disastro Torino, tifosi furiosi sui social: Baroni nel mirino (LaPresse) – calciomercato.it

Troppo poco per l’ex Lazio e Verona che ha anche messo a referto due sconfitte pesantissime nelle proporzioni contro Inter e Atalanta.

A margine della gara di oggi molti tifosi hanno espresso il proprio dissenso sui social:

Tanti i messaggi negativi nei confronti di Baroni con una parte dei tifosi che su X ha anche già invocato un clamoroso esonero.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie