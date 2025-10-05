Baroni, tensione altissima in sala stampa: tutto quello che non vi hanno detto sulla lite

Dopo Lazio-Torino, al termine della conferenza del tecnico, è esplosa la tensione tra due giornalisti a cui lo stesso Baroni ha partecipato da lontano

Lazio-Torino, conferenza stampa postpartita. Siamo nella pancia dello stadio Olimpico pochi minuti dopo la fine di una partita concitata, chiusa con un colpo di scena dopo l’altro, il parapiglia creato da una gestione poco lucida dell’arbitro, e un pareggio che non accontenta proprio nessuno. La Lazio, che va sotto e poi rimonta prima di farsi nuovamente rimontare a sua volta prima di conquistare almeno un punticino. E il Torino, che in classifica è messo anche peggio e viene da una settimana in cui Baroni è stato in bilico, con il nome di De Rossi a fare capolino.

Da settimane, anzi mesi per non dire anni, la situazione ambientale per i granata è tesa, con il tecnico che aveva già manifestato un certo malcontento anche nei confronti della stampa. Queste sono le premesse dei minuti di tensione che si sono vissuti proprio nella sala stampa dell’Olimpico alla fine della conferenza, che però partono durante la domanda che un giornalista pone a Marco Baroni sottolineando la ‘miglior partita dell’anno del Torino’. Una considerazione che però provoca le risate di un collega seduto qualche fila più avanti.

Anche Baroni le nota, e non le gradisce, tanto che perde la concentrazione: “Quando sento le risate dei colleghi durante le domande non è bello. Ma io sono un uomo tosto”. Prosegue la conferenza senza intoppi, termina e l’allenatore si alza per andarsene ma viene ovviamente attirato da una esclamazione: ‘Fenomeno!’. Non una frase diretta a lui, ma l’incipit della lite accesissima tra i due giornalisti. Che degenera tra insulti e anche tentativi di venire alle mani, fortunatamente bloccati sul nascere dagli steward e da alcuni presenti vicini a loro. A stento vengono trattenuti.

Lazio-Torino, lite furiosa tra due giornalisti in sala stampa: cosa ha detto un furioso Baroni

Baroni vede la scena, ma sbotta anche lui dimostrando tutto il nervosismo e il malumore per un certo trattamento di cui secondo lui è stato ‘vittima’ durante la settimana. “Ha perfettamente ragione” – dice Baroni puntando il dito verso il giornalista che aveva riso alla domanda del collega. “Voi non mi conoscete, portate rispetto! Non avete rispetto, ma soprattutto non lo avete per la vostra professione e per tutti i vostri colleghi”, continua un alteratissimo e infuriato allenatore del Torino. Tutto questo mentre i due giornalisti continuano a discutere prendendosi anche a male parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calciomercato.it (@calciomercatoit)

Baroni poi lascia la sala stampa, salutando – con sorrisi – alcune vecchie conoscenze del mondo Lazio di cui ha fatto parte fino a 4-5 mesi fa. E in cui ha comunque creato rapporti importanti, come dimostrano i saluti e gli applausi dei tifosi biancocelesti. Comunque non una bella scena per chi ha assistito. Fortunatamente all’esterno della sala stampa – una volta placati gli animi – è avvenuto il chiarimento tra i due giornalisti coinvolti, che hanno chiuso serenamente la vicenda con una stretta di mano e le scuse reciproche.