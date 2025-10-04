PAGELLE E TABELLINO LAZIO-TORINO 3-3: Cancellieri superstar. Dia-Castellanos, due passi indietro

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 6a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

La Lazio impatta 3-3 in casa col Torino una partita che aveva sostanzialmente in pugno. Prima i granata che vanno avanti, poi la rimonta targata da un super Cancellieri. Ma nella ripresa i biancocelesti non giocano praticamente più non riescono mai a ripartire. Inevitabile alla fine il pareggio dei granata, ma a far piombare l’Olimpico nel gelo è la rete di Coco al 94′. Partita che sembra finita e invece no, al 95′ Nkounkou si fa gabbare da Noslin che poi subisce il fallo di Coco. Otto minuti più tardi, dopo la rissa e la revisione al Var arriva il rigore decretato per la Lazio, trasformato da Cataldi. Un pareggio che non fa felice nessuno.

Lazio

Provedel 6,5

Hysaj 5,5

Gila 5,5

Romagnoli 5,5

Tavares 5. Dal 90′ Lazzari sv

Cataldi 6,5

Basic 6. Dal 66′ Belahyane 6

Cancellieri 7,5

Dia 4,5. Dall’80’ Noslin 7

Pedro 5,5. Dal 66′ Isaksen 5,5

Castellanos 5

All.: Maurizio Sarri 5

La Lazio cestina tre punti che erano praticamente in pugno dopo la rimonta e un’inerzia a favore. Invece nella ripresa smette di giocare e lascia campo e fiducia al Torino. A salvarsi in maniera evidente sono un Cancellieri in stato di grazia che praticamente da solo ribalta la partita con due gol meravigliosi, Noslin che non segna ma va a prendersi il rigore del pari con qualità e furbizia, Cataldi che gioca una buona gara e poi trasforma un penalty pesante come un macigno. E, nonostante i tre gol subiti, Provedel che ne salva uno o due ed è sempre molto bravo e attento. Bene anche Basic e il buon ingresso di Belahyane. Il resto è abbastanza mediocre. Tavares sempre confusionario, tiene troppo il pallone e sbaglia sempre l’ultima giocata, Castellanos cincischia e pensa alla giocata estetica perdendo costantemente il possesso. Dia sbatte, sbaglia sotto porta, non è lucido tecnicamente. In difesa la Lazio soffre veramente troppo anche sui palloni alti, Pedro non è in giornata e nel primo tempo viene salvato da Provedel. Un pareggio che brucia.

Torino

Israel 6,5

Tameze 6. Dal 69′ Masina 6

Coco 6

Maripan 6

Pedersen 6,5

Asllani 6

Casadei 6

Lazaro 5. Dal 63′ Nkounkou 4

Ngonge 5

Vlasic 5,5. Dal 69′ Adams 6,5

Simeone 6,5

All.: Marco Baroni 5,5

Arbitro: Marco Piccinini 4

Il Torino parte non benissimo ma trova il gol del vantaggio, ma lo gestisce malissimo. Nel secondo tempo però è bravo a crescere alla distanza, spinge e alla fine riesce a ribaltarla nuovamente, anche con un po’ di fortuna. Ma in generale con un secondo tempo giocato molto meglio rispetto agli avversari. La fesseria finale di Nkounkou che si fa fregare il pallone da Noslin nell’ultima azione della partita rovina tutto. Il peggiore in campo probabilmente è però Piccinini, che non vede live il rigore nettissimo per la Lazio nel finale. E in generale sbaglia una decisione dopo l’altra soprattutto nel secondo tempo. Un mezzo disastro salvato solamente dal Var.

Il tabellino di Lazio-Torino 3-3

Marcatori: 16′ Simeone (T), 25′ Cancellieri (L), 40′ Cancellieri (L), 73′ Adams (T), 90’+4 Coco (T), 90’+12 rig. Cataldi (L)

Ammoniti: Asllani (T), Romagnoli (L), Casadei (T), Maripan (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares (90′ Lazzari); Cataldi, Basic (66′ Belahyane); Cancellieri, Dia (80′ Noslin), Pedro (66′ Isaksen); Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Isaksen, Belahyane, Provstgaard, Lazzari, Pinelli, Farcomeni.

All.: Maurizio Sarri

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze (69′ Masina), Coco, Maripan; Pedersen, Asllani, Casadei, Lazaro (63′ Nkounkou); Ngonge, Vlasic (69′ Adams); Simeone.

A disp.: Paleari, Mihai, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Adams, Dembelè, Biraghi, Gineitis, Zapate, Njie.

All.: Marco Baroni

Arbitro: Marco Piccinini (sez. Forlì); Assistenti: Capaldo – Laudato; IV ufficiale: Marinelli; V.A.R.: Ghersini; A.V.A.R.: Chiffi