DIRETTA Calciomercato, tutte le news di venerdì 26 settembre LIVE

Il weekend di Serie A si avvicina e prenderà il via domani alle 15 con la sfida molto interessante tra Como e Cremonese, poi toccherà a Juventus-Atalanta alle 18 e Cagliari-Inter alle 20.45. Intanto le notizie si susseguono e arrivano dai campi e non solo, così come in tutto il mondo.

10:34 Inter, Chivu difende Lautaro durante l'allenamento: la scena con un tifoso “Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire la domenica o altre cose”. Avrebbe risposto così – secondo Il Corriere dello Sport – uno stizzito Cristian Chivu a chi mercoledì ha urlato a Lautaro Martinez dopo un gol in allenamento “Adesso fallo anche la domenica”. La scena di sarebbe verificata mercoledì alla Pinetina durante l’allenamento aperto a sponsor e alcuni rappresentanti di Inter Club.

09:23 Galliani lascia il Monza: resta in piedi il ritorno al Milan Nonostante la smentita del diretto interessato, ‘Il Corriere dello Sport’ continua a insistere sul ritorno di Galliani al Milan: “Ha declinato l’invito di restare alla guida del Monza con la carica di presidente. Lo ha fatto al culmine di una tormentata riflessione sapendo probabilmente che c’è un altro capitolo della sua avventura calcistica da scrivere. Si tratta del Milan. È maturato tutto negli ultimi mesi, appena da una parte ha preso slancio la trattativa per la cessione del Monza (altro piccolo capolavoro di Fininvest: 45 milioni l’incasso previsto) e dall’altra è partita la telefonata di Gerry Cardinale per fissare un incontro riservato nelle acque di Saint-Tropez. Quel vertice, promosso dall’iniziativa diplomatica di Zlatan Ibrahimovic, ha fatto partorire l’idea. Così la proposta di una vice-presidenza con delega all’area sportiva potrebbe diventare il prossimo abito da far indossare ad Adriano Galliani appena saranno maturi i tempi e scolpiti i rispettivi compiti”.