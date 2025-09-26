L’ex Barcellona ha impressionato Marotta: costa meno di Lookman

La dirigenza di Viale della Liberazione a caccia di un grande colpo in attacco: spunta già la cifra per il gioiello

Il calciomercato resta un chiodo fisso in casa Inter, con Marotta e Ausilio che già stanno pianificando quelle che potrebbero essere le prossime mosse per rinforzare la rosa di Cristian Chivu: tra gennaio e giugno, in entrata, qualcosa potrebbe accadere.

Il mercato estivo si è chiuso con la firma di Manuel Akanji, arrivato in prestito dal Manchester City per completare il pacchetto di centrali nerazzurri. Chi invece la maglia dell’Inter l’ha solo sfiorata, dopo settimane di grandi corteggiamenti, è stato Ademola Lookman. Un’operazione che ha di fatto monopolizzato gran parte dell’estate nerazzurra che si è tuttavia conclusa con un nulla di fatto.

L’Inter ci ha provato a regalare a Chivu il tanto richiesto innesto tra le linee d’attacco, per donare imprevedibilità a un reparto monopolizzato dal duo Lautaro-Thuram. L’Atalanta ha tuttavia usato il pugno duro: no secco alla proposta di 45 milioni di euro per il cartellino del nigeriano (42 più 3 di bonus per la precisione) spingendo per ottenerne non meno di 50.

La dirigenza bergamasca e quella di Viale della Liberazione non sono riuscite, dunque, a venirsi incontro e Lookman è rimasto da separato in casa alla corte di Ivan Juric. Se da un lato il nigeriano sembrerebbe iniziare a muovere i primi passi per tentare di ritagliarsi il suo spazio con la ‘Dea’, l’Inter ha solo rimandato quello che sarà un investimento corposo per il reparto avanzato. In tal senso c’è un nome, ventilato nelle scorse ore, per il quale Marotta potrebbe avanzare una grande offerta.

Inter, l’ex Barça per l’estate: c’è già la cifra

Appena sei mesi al Barcellona, dopo un esborso da 30 milioni di euro da parte del club di Laporta nel gennaio 2024. Poi il prestito al Real Betis ed infine ad inizio 2025 l’approdo a titolo definitivo al ‘Palmeiras’, a casa. La carriera di Vitor Roque, ad appena 20 anni, ne ha regalate di sorprese.

Il gioiello brasiliano è sotto contratto fino al 30 giugno 2029 e in tal senso l’Inter, secondo quanto riferisce ‘Fichajes.net’, sarebbe tra i club interessati in vista del prossimo anno. Un’idea che nasce e può venire coltivata a partire dall’estate 2026, non prima. Il Palmeiras si è qualificato alle semifinali di Copa Libertadores anche grazie alle sue prestazioni importanti, soprattutto grazie al gol del momentaneo pari contro il River Plate.

Secondo quanto riportato l’Inter starebbe guardando con attenzione le prestazioni del ragazzo che per età e talento ancora inespresso rappresenterebbe un investimento importante. Tant’è che il Palmeiras, che in questo momento di metterlo in vendita non ci pensa propri: secondo indiscrezioni dal Brasile il club sudamericano valuterebbe proposte non inferiori ai 40 milioni di euro.

Il gioiello classe 2005 può essere schierato sia da falso nove che sugli esterni d’attacco, indifferentemente a sinistra o a destra. Dopo aver fallito al Barcellona, ora la potenziale occasione di riprendersi la scena in Europa, in Serie A, con addosso la maglia nerazzurra: un colpo molto costoso ma di prospettiva, giovane e di talento. Un paradigma che ha sempre convinto Oaktree a fare uno sforzo economico.