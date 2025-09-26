Out anche in Cagliari-Inter: Chivu ha bocciato il mercato di Ausilio

Le ultime di formazione sui nerazzurri in vista della gara dell’Unipol Domus valevole per la quinta giornata di Serie A

Chivu ha bocciato il calciomercato estivo in tutto. Ormai su questo ci possiamo mettere il timbro, con le scelte per Cagliari-Inter che valgono, anche se non ce n’era bisogno, come una ulteriore conferma.

Il tecnico romeno ha bocciato soprattutto i due acquisti più costosi, Andy Diouf e Luis Henrique. Pagato 20 milioni più bonus, il francese ha fin qui giocato appena 11′, tutti peraltro nella prima giornata col Torino.

Nelle successive tre l’ex Lens ha scaldato la panchina senza mai vedere il campo. Poco meglio è andato al brasiliano, pagato 23 milioni più bonus: per lui scarsa mezz’ora in quattro giornate di campionato.

La bocciatura, magari non definitiva, di Luis Henrique è certificata con la (probabile) scelta di non schierarlo dal 1′ neanche domani contro il Cagliari.

Al posto di Dumfries, fin qui il più impiegato della rosa ma destinato a riposare in ottica Slavia Praga, l’allenatore di Resita sembra infatti intenzionato a schierare Matteo Darmian a scapito del classe 2001 di Joao Pessoa preso da Ausilio, in teoria, per rimpiazzare il laterale olandese.

Nuovi acquisti, l’intoccabile è l’ultimo arrivato Akanji

Dei nuovi acquisti, l’unico a cui non sta praticamente rinunciando mai è l’ultimo arrivato: Manuel Akanji. Pure all’Unipol Domus il difensore elvetico dovrebbe giocare titolare, panchinando di nuovo Yann Bisseck. In porta dovrebbe rivedersi il suo connazionale, Sommer, dopo il turno di riposo col Sassuolo a vantaggio di Martinez.

Concludendo sempre sui nuovi acquisti: Sucic dovrebbe riaccomodarsi in panchina, con il rilancio di Mkhitaryan dal primo minuto. Verso la convocazione Bonny, che l’altro ieri ha accusato un problema alla caviglia. Ma il francese partirebbe dalla panchina, poiché davanti Chivu vuole riaffidarsi a Thuram e Lautaro Martinez.