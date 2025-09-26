Inter, Marotta fa pressione sul Napoli: “Squadra da battere”. Nessun dubbio su Chivu e Ausilio | VIDEO CM.IT

Le parole del Presidente nerazzurro dopo aver ricevuto la Laurea Honoris Causa

“É un’emozione straordinaria, diversa dalle altre”. Così Beppe Marotta dopo aver ricevuto la Laurea Honoris Causa in ‘Marketing e Mercati globali’ dall’Università Bicocca di Milano.

“L’obiettivo è continuare a regalare soddisfazioni a questo club”, ha aggiunto il Presidente dell’Inter che ai cronisti presenti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it, ha risposto anche su altri temi, da Chivu ad Ausilio fino al nuovo stadio.

“Chivu è molto intelligente, ha un metodo di lavoro moderno e impersonifica delle caratteristiche di alto livello. Sono molto ottimista. Su di lui sono stati espressi tanti giudizi che sono azzardati. È stato sei anni nel nostro settore giovanile e, soprattutto, è un allenatore preparato. Non rappresenta una situazione di emergenza e nessuno di noi ha pensato al cambio di allenatore, che deve essere fatto quando ci sono presupposti drammatici e l’Inter non ha questi problemi. Futuro Ausilio? Ha il Dna interista e non si muoverà da Milano“.

“La favorita per lo scudetto è il Napoli, è la squadra campione uscente e hanno investito molto sul mercato. É sicuramente la squadra da battere”.

NUOVO STADIO – “Milano ha bisogno di uno stadio nuovo e moderno. Auspico che non ci siano preclusioni perché Milan e Inter agiranno nella massima trasparenza. È un’esigenza dei due club, della città di Milano e del sport italiano in generale anche in vista degli Europei del 2032. Spero che ci sia la massima sensibilità da parte del comune di Milano”, ha concluso Marotta.