Schiaffo ad un compagno di squadra: espulsione mai vista

Clamoroso cartellino rosso per un episodio che raramente si è visto su un campo da calcio

Un cartellino rosso che ha del clamoroso e una vicenda che raramente si è vista su un campo di calcio. La tensione in campo è sempre molto alta in tutte le partite e spesso capita che tra avversari la stessa tensione possa sfociare in scontri, anche animati.

Che questa tensione possa sfogarsi tra compagni di squadra è invece estremamente raro, anche se è esattamente quello che è accaduto in Turchia. Protagonista della vicenda è Caner Erkin, terzino sinistro turco, passato per qualche mese anche dall’Inter. Approdato in nerazzurro nell’estate 2016 a parametro zero dopo l’esperienza al Fenerbahçe, Erkin è stato ceduto al Besiktas poche settimane dopo visto che non rientrava nei piani di Frank De Boer, che aveva sostituito da poco il dimissionario Roberto Mancini.

Da allora Erkin, 38 anni, ha sempre giocato in patria, dove milita ancora attualmente, al Sakaryaspor, nella Serie B turca, dove ricopre anche il ruolo di capitano e dove milita con un’altra vecchia conoscenza della Serie A, l’ex laziale Gael Kakuta. Nel match contro il Pendikspor però il difensore si è reso protagonista di un episodio che ha del clamoroso. Al 76′ sul punteggio per 3-1 per il Pendikspor, Erkin è finito testa contro testa con il compagno Burak Altiparmak e in seguito ha tirato uno schiaffo in pieno volto a seguito di un’incomprensione dopo una grande occasione da gol. A quel punto il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso nei confronti del giocatore, che nel contempo è stato messo fuori rosa dal club. Ora si attende di capire quante giornate di squalifica dovrà scontare il calciatore e se per caso potrà esserci una cucitura dello strappo con un possibile reintegro in rosa.