DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 25 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi riguardanti la Serie A e non solo: segui la diretta di Calciomercato.it per tutti gli aggiornamenti

Con l’inizio del campionato di Serie A 2025/26 prosegue anche il calciomercato. Ultimi giorni di trattative e fase finale e decisiva della sessione estiva, con ancora numerose operazioni ed affari in sospeso anche per le società italiane.

Saltato l’arrivo di Boniface, il Milan adesso spinge per Harder per rinforzare l’attacco a disposizione di Allegri dopo il tonfo all’esordio con la Cremonese. Anche Vlahovic rimane un’opzione per la squadra rossonera, con il centravanti serbo ieri sera in gol nel successo della Juventus sul Parma. La ‘Vecchia Signora’ intanto non molla Kolo Muani, mentre il Napoli si avvicina a Hojlund.

CM.IT | Milan, Harder in pole in attacco

Niente Boniface per il Milan: saltato l’arrivo del nigeriano, con Harder adesso in pole per sbarcare alla corte di Allegri nel reparto offensivo.

