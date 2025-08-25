Juventus, Comolli e Tudor ne fanno fuori quattro dopo il Parma

La Juve vince all’esordio contro il Parma, mentre sul mercato la dirigenza bianconera deve disfarsi dei giocatori fuori dai progetto tecnico

Esordio convincente per la Juventus, che liquida con un secco 2-0 il Parma nella prima di campionato tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

La ‘Vecchia Signora’ si sblocca nella ripresa e trova le reti della vittoria grazie ai suoi centravanti: prima è Jonathan David a sbloccare il risultato al battesimo ufficiale in bianconero, nel finale ci pensa invece il subentrante Dusan Vlahovic a mettere in ghiaccio la contesa per la squadra di Tudor.

Entrambi illuminati dalle giocate di Yildiz, vero faro della Juve e autore di entrambi gli assist per i compagni di reparto. Notizie positive quindi per Tudor, anche se Vlahovic resta comunque in uscita dalla Continassa e con Allegri che spinge per ritrovarlo al Milan.

Calciomercato Juve, da Vlahovic ad Arthur: tutti i giocatori in uscita

Il centravanti serbo è stato fischiato al suo ingresso in campo, prima di ricevere poco dopo gli applausi dell’Allianz Stadium al momento della rete del raddoppio. Esultanza polemica di Vlahovic, con il tormentone sul futuro dell’ex Fiorentina che catalizzerà l’attenzione anche negli ultimi giorni del mercato estivo.

Al momento l’unica opzione plausibile resta il Milan, con la dirigenza bianconera che continua a cercare una sistemazione per il numero nove anche per far spazio al ritorno nel reparto offensivo di Kolo Muani. Insieme a Vlahovic anche un altro big come Nico Gonzalez rimane fuori dai piani della Juventus: il nazionale argentino – sul quale c’è il pressing dell’Atletico Madrid – è una seconda scelta per Tudor e ieri sera è entrato soltanto nel finale di partita.

Il Dg Comolli punta a incassare un prezioso tesoretto per dare l’assalto ai rinforzi chiesti dall’allenatore croato per il rush finale del mercato, mentre chi lascerà certamente Torino (per l’ennesima volta) è Arthur, che tornerà in patria accasandosi con la formula del prestito al Gremio. Come il brasiliano anche Tiago Djalò non è stato convocato per la sfida con il Parma ed è fuori dal progetto: per il difensore ex Porto c’è al momento l’interesse del Besiktas.