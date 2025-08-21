DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 21 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi, giovedì 21 agosto, per quanto riguarda la Serie A: segui la diretta di Calciomercato.it per le ultime su Juventus, Inter, Napoli, Roma e le altre

Tra due giorni riparte il campionato di Serie A e nel frattempo siamo entrati nella fase finale e decisiva del calciomercato, nei giorni in cui si chiuderà la sessione estiva. Come da tradizione degli ultimi anni, mancano ancora moltissime operazioni da fare e tanti club sono attivissimi ora.

Il Milan deve chiudere l’attaccante e ora è salita la candidatura fortissima di Boniface, allo stesso tempo il Napoli può arrivare a Hojlund. La Juve attende di definire la cessione di Douglas Luiz e continua a lavorare per Zhegrova. L’Inter è a caccia di un centrocampista e un difensore. Tutte le notizie in tempo reale.

LIVE