Napoli, ritorno di fiamma per Woltemade? Ecco come stanno le cose | ESCLUSIVO

I partenopei sono alla ricerca di un rinforzo per l’attacco di Conte dopo il brutto infortunio di Lukaku. Sul bomber dello Stoccarda c’è sempre il Bayern Monaco

L’infortunio di Romelu Lukaku proprio non ci voleva. La lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra fa sì che il 2025 del centravanti belga possa già considerarsi finito. Resta da capire se dovrà operarsi oppure (come vorrebbe l’ex Inter e Roma) si andrà avanti con la terapia conservativa. Una cosa è certa: il Napoli dovrà tornare sul mercato per prendere un altro attaccante. Possibile un ritorno di fiamma per Nick Woltemade?

Come caratteristiche fisiche, in effetti, il centravanti tedesco dello Stoccarda può somigliare un po’ a Big Rom. In Germania scrivono che il tecnico Vincent Kompany sta cercando di convincerlo a scegliere il Bayern Monaco e non il Napoli. Dalle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, in realtà, emerge un altro scenario. Non si registrano infatti nuovi approcci dei campioni d’Italia con l’entourage di Woltemade. Gli ultimi contatti risalgono a fine giugno, prima che fosse acquistato Lucca e che il prezzo lievitasse alle stelle.

Calciomercato Napoli, da Hojlund a Vlahovic: il nuovo bomber per Conte

Il direttore sportivo Manna, di concerto con l’allenatore Conte, sta vagliando diversi profili per l’attacco. In questi giorni il suo telefono è bollente, con tanti intermediari che stanno offrendo calciatori. È il caso, ad esempio, di Breel Embolo, proposto anche alla Roma. Attenzione ai famosi esuberi dalla Premier League: si va da Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee del Manchester United a Nicolas Jackson e Raheem Sterling – trattato ai tempi del ritiro di Dimaro, ma più come ala – del Chelsea.

Per quanto riguarda il capitolo italiani, sono state avanzate le candidature di Patrick Cutrone del Como e Andrea Pinamonti del Sassuolo, con Lucca che guadagnerebbe i galloni del titolare. Non ci sono conferme per la pista Moise Kean, già abbandonata quando era valida la clausola di rescissione da 52 milioni di euro per portarlo via dalla Fiorentina. Smentite anche le voci su Jamie Vardy, svincolato dal Leicester.

Restando in Serie A, ci sono altre due piste da tenere d’occhio e che portano a due centravanti che non rientrano nei piani di Roma e Juventus. Stiamo parlando dell’ucraino Artem Dovbyk – poco gradito a Gasperini – e del serbo Dusan Vlahovic che Tudor vuole cedere per riabbracciare Kolo Muani. Infine un’altra opzione dall’estero, più precisamente dal Belgio: il 24enne nigeriano Tolu Arokodare del Genk.