Addio Arthur, accordo raggiunto con la Juve: cosa manca | CM.IT

Il brasiliano pronto a lasciare nuovamente il club bianconero: trovata l’intesa, ma manca ancora qualcosa

Un mercato che sta prendendo una decisa accelerata, anche alla luce del fatto che mancano ormai meno di due settimane alla conclusione.

Così, dopo aver ceduto Douglas Luiz al Nottingham Forest, la Juventus si prepara a salutare un altro centrocampista brasiliano: Arthur. La scorsa settimana vi avevamo raccontato di un accordo già raggiunto tra il calciatore e il Gremio. Un romantico ritorno alle origini, dunque, per l’ex Barcellona, che, come anticipato, poteva andare in porto solamente dopo una rescissione contrattuale o con la formula del prestito praticamente gratuito.

Juve, Arthur via solo in prestito: la situazione

La dirigenza gaucha sperava di riuscire a percorrere la prima strada, ma la Juve non ha aperto a questa ipotesi. Dopo il rinnovo ponte dello scorso gennaio fino al 30 giugno 2027, la risoluzione contrattuale avrebbe infatti portato ad una minusvalenza molto importante nelle casse bianconere.

In queste ore, le parti in causa hanno continuato a parlare e, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, hanno raggiunto una bozza d’intesa su una nuova cessione in prestito di Arthur, tornato a Torino dopo la seconda parte della scorsa stagione conclusa a Girona, ancora una volta in prestito.

Per arrivare alla fumata bianca, mancano ancora alcuni dettagli e, soprattutto, il via libera definitivo del club di Porto Alegre che ha sperato fino all’ultimo di poter ingaggiare il calciatore a titolo definitivo dopo la rescissione. In caso di accordo totale, Arthur potrebbe arrivare in Brasile già nel weekend. Le prossime ore quindi potrebbero essere decisive per fare in modo che in casa bianconera possa concretizzarsi una nuova cessione. A differenza del connazionale Douglas Luiz, però, senza alcuna opzione di riscatto.