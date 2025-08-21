Annuncio Rabiot, nuovo capitolo: “Da non crederci”

Il francese in uscita dall’Olympique Marsiglia dopo la lite con Rowe: sia apre un nuovo capitolo

Un caso clamoroso che si è aperto nelle ultime settimane di mercato. Adrien Rabiot sembrava destinato a concludere la stagione all’Olympique Marsiglia, rispettando il suo contratto valido fino al 2026, ma ora tutto è cambiato.

La svolta è stato quanto accaduto dopo la sconfitta contro il Rennes. Un ko che ha fatto male non solo perché arrivato in superiorità numerica con una rete siglata al 90′, ma anche per la lite scoppiata negli spogliatoi tra l’ex Juventus e Jonathan Rowe. Dopo quanto successo entrambi i giocatori sono finiti fuori rosa. L’episodio infatti non è piaciuto alla società, che ha voluto dare un forte segnale. Il presidente Longoria ha definito l’accaduto come “Qualcosa di inaudito, violento, molto aggressivo e che è andato oltre ogni limite”.

Caso Rabiot, attacco all’Olympique

Dichiarazioni che hanno certamente sorpreso e che fanno capire come la situazione fosse davvero tesissima al termine della sfida.

Da qui la decisione del club di mettere entrambi i giocatori sia fuori rosa che sul mercato. E mentre Rowe sembra destinato a trasferirsi in Serie A, direzione Bologna, anche Rabiot potrebbe lasciare la Francia per tornare in Italia, con il Milan che ha mostrato interesse nei suoi confronti. Intanto però la mamma del giocatore, Veronique, ha voluto replicare al presidente Longoria, parlando così a ‘Rtl’: “Cosa significa ‘violenza inaudita’? Nessuno è rimasto ferito, nessuno è andato in ospedale, non ci sono stati nasi rotti, né labbra spaccate. Nessun punto di sutura, nessun giorno di ferie, quindi non capisco bene. ‘Violenza inaudita’, non ci credo. La lite? Non la contesto, e nemmeno Adrien. Lascerò che sia lui a raccontare la sua storia. Ciò che mi sorprende è che sappiamo che l’allenatore e il signor Benatia erano nello spogliatoio. Come si può immaginare che ci sia stata una lite di una violenza inaudita e che nessuno sia intervenuto? Non ci credo, e comunque nessuno ci crede”.

Dito puntato dunque contro la società, non solo nei confronti di Longoria, ma anche di dirigenza e tecnico, con Benatia e De Zerbi nel mirino. Nel frattempo vedremo come evolverà il futuro del centrocampista in questi ultimi giorni di mercato.