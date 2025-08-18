Atalanta
Shock negli spogliatoi, lite nel dopo gara: finiscono fuori rosa

Rissa shock al termine della partita, la società sceglie di metterli fuori rosa

Un primo passo falso è già stato commesso e il clima nello spogliatoio sembra essere davvero irrespirabile. La tensione è notevole e la decisione della società lascia basiti fino ad un certo punto.

Lite in casa Olympique Marsiglia: Rowe e Rabiot messi fuori rosa (LaPresse) – Calciomercato.it

La sconfitta rimediata ad inizio recupero sul campo del Rennes con i bretoni ridotti in dieci uomini ha lasciato parecchi strascichi in casa Olympique Marsiglia. Roberto De Zerbi ha parlato duramente in conferenza stampa e al termine della gara, oltre a parole forti, gli animi negli spogliatoi si sono particolarmente scaldati. Come infatti riferisce l’emittente francese ‘Rmc Sport’, al termine del match c’è stato un duro confronto con una vera e propria lite che ha visto protagonisti Adrien Rabiot e Jonathan Rowe.

Lite Rowe-Rabiot: finiscono entrambi fuori squadra

Sempre dalla Francia sottolineano come i due protagonisti siano stati ora temporaneamente messi fuori rosa proprio per quanto accaduto negli spogliatoi durante il post gara.

Lite dopo la sconfitta: Rabiot e Rowe fuori squadra (LaPresse) – Calciomercato.it

Il centrocampista ex Juventus e l’attaccante inglese si sarebbero infatti duramente scontrati e l’alterco sarebbe proseguito anche mentre i compagni e lo staff cercavano di dividerli. I due saranno temporaneamente esclusi dalla prima squadra, probabilmente per un breve periodo, ma è certamente una decisione presa dal club, di concerto con mister De Zerbi, per non lasciare passare inosservati certi atteggiamenti. Il club potrebbe offrire ai due la possibilità di fare ammenda, effettuando una donazione alla fondazione benefica promossa dal club.

C’è da capire se i due saranno o meno perdonati. Su Rowe nel frattempo si è attivata la Roma. Il club giallorosso sta cercando innesti nel reparto offensivo, soprattutto dopo che la trattativa con Sancho si è ormai conclusa con un nulla di fatto e il giovane inglese in forza in Francia è un nome che piace molto.

