La concorrenza di Inzaghi e il prezzo: le ultime su Rayan-Milan | CM.IT

Il giovane talento brasiliano piace anche all’Al-Hilal, il Vasco da Gama ha bisogno di vendere

Dopo l’accelerazione definitiva sul fronte Victor Boniface, il Milan non ha ancora levato il cartello di “lavori in corso” sul reparto avanzato. In attesa di eventuali offerte per Santiago Gimenez, il club rossonero mantiene ancora vivi i contatti per Dusan Vlahovic. Ma tra entrate e uscite, l’ultima settimana di calciomercato può regalare sorprese anche sugli esterni offensivi.

Dopo aver perfezionato la cessione di Okafor, Igli Tare è pronto a valutare offerte concrete anche per Samuel Chukwueze e ha già individuato una rosa di nomi per la potenziale sostituzione del nigeriano ex Villarreal. Tra i profili monitorati con attenzione, c’è anche Rayan (19 anni), accostato in passato a Bologna, Fiorentina e Roma.

Milan su Rayan: il prezzo è trattabile

Nelle scorse settimane, anche l’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi ha mosso alcuni passi con il Vasco da Gama, ma prima di considerare un approdo in Arabia Saudita, il gioiellino del club carioca vuole valutare eventuali proposte dall’Europa. Autore di un avvio di stagione incoraggiante (9 gol in 35 presenze complessive), l’esterno d’attacco ha, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Complici le difficolta finanziarie, la società cruzmaltina potrebbe anche rivedere al ribasso le proprie pretese, a patto che nell’accordo venga inserita una percentuale sulla futura rivendita. In attesa di un’eventuale cessione di Chukwueze, il Milan non ha ancora avviato trattative ufficiali per il calciatore.

Arrivato in Europa nei giorni scorsi per provare a chiudere un difensore centrale (Cuesta e Renan gli obiettivi principali), il direttore sportivo del club carioca, Admar Lopes, conosce molto bene Geoffrey Moncada, con cui ha lavorato insieme nel dipartimento scouting del Monaco. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi su Piton, emerge dunque un altro obiettivo rossonero in casa Vasco da Gama.