Lucas Piton proposto al Milan: le condizioni | ESCLUSIVO

Tare sta valutando il profilo del laterale brasiliano con passaporto italiano

Lucas Piton torna di moda per il Milan. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il laterale brasiliano con passaporto italiano è stato proposto ai rossoneri dall’intermediario Camillo Autieri.

Lucas Piton
Lucas Piton, difensore del Vasco da Gama (ANSA) Calciomercato.it

Piton non è un nome nuovo per il Milan. ll club di Red Bird lo aveva attenzionato già alcuni mesi fa, con le cifre in ballo superiori alle attuali. Come appreso ulteriormente da CM.IT, infatti, Piton ora sarebbe acquistabile per 5/7 milioni di euro: il prezzo potrebbe però abbassarsi visto che il Vasco da Gama ha necessità di fare cassa.

Tare sta valutando quella che è una opportunità di mercato, con il laterale 24enne sarebbe un’ottima alternativa al titolare della fascia mancina Estupinan. In rosa c’è già Bartesaghi, molto apprezzato da Allegri, ma il diciannovenne potrebbe partire in prestito per giocare con regolarità

