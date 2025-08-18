DIRETTA Calciomercato, la Roma rinuncia a Sancho: tutte le notizie di lunedì 18 agosto

Tutti i rumours e le trattative di oggi, lunedì 18 agosto, per quanto riguarda la Serie A: segui la diretta di Calciomercato.it per le ultime su Juventus, Inter, Napoli, Roma e le altre
Siamo entrati nella settimana che porta all’inizio del campionato di Serie A, ma il mercato resterà ancora aperto fino alla fine del mese e molti club hanno ancora tanto da fare per completare le proprie rose. Segui, come di consueto, tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sulla diretta di Calciomercato.it.
La Juventus prova a chiudere per Kolo Muani e a cedere Douglas Luiz in Premier League, l’Inter continua il pressing per Lookman e Koné, mentre il Milan vuole l’attaccante per Allegri. Anche il Napoli potrebbe tornare sul mercato, con l’infortunio di Lukaku che rischia di tenerlo fermo per un paio di mesi, mentre Gasperini attende nuovi rinforzi.
Napoli, è UFFICIALE: lungo stop per Lukaku
Romelu Lukaku rimarrà fuori a lungo, dopo l’infortunio rimediato contro l’Olympiacos. Si parla di lesione di alto grado del retto femorale, con uno stop che potrebbe superare i tre mesi in caso di operazione chirurgica. Il Napoli tornerà sul mercato.
Milan, Okafor vicinissimo al Leeds
L’attaccante svizzero ha già detto sì al Leeds. Il Milan chiede 20 milioni di euro, inglesi fermi a 17. Previsti contatti in giornata, lo riferisce Sportmediaset.
CM.IT | Roma, trattativa saltata con Sancho
Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, non avendo ottenuto il via libera definitivo al trasferimento dal giocatore, la Roma considera attualmente saltata la trattativa per Jadon Sancho. Il club giallorosso aveva raggiunto un’intesa con il Manchester United sulla base di circa 20 milioni di sterline, ma il calciatore non ha accettato l’offerta capitolina.
Atalanta, visite in corso per Zalewski
Nicola Zalewski sta sostenendo in questi minuti le visite mediche per l’Atalanta presso l’Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio prima della firma sul contratto. Operazione da 17 milioni di euro: i dettagli.
Sancho al Besiktas: firma ad un passo
L’attaccante inglese, finito nel mirino di Juventus e Roma, sta per firmare con il Besitkas. A rivelarlo è ‘AS’, sarebbe già pronto il video di presentazione.
Napoli, infortunio Lukaku: si valuta un altro acquisto in attacco
Il Napoli resta col fiato sospeso per le condizioni di Romelu Lukaku, che rischia 2 mesi di stop per infortunio. Un’eventualità che, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, può portare Manna ad acquistare un terzo attaccante.
Torino, contatti avviati per Nicolussi Caviglia
Il Torino ha avviato i contatti con il Venezia per Hans Nicolussi Caviglia: una trattativa che vede anche la Juventus coinvolta come spettatrice interessata. I bianconeri, infatti, hanno il 10% sulla futura rivendita del centrocampista
Napoli, oggi le visite di Gutierrez
Antonio Conte si appresta ad accogliere un nuovo rinforzo. Questa mattina si terranno le visite mediche di Gutierrez, il terzino spagnolo arriverà al Napoli per una cifra complessiva di 20 milioni di euro.
Inter, ora Koné può partire: Lookman congelato
Secondo quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe ancora valutando se sacrificare Manu Koné e l’Inter in quel caso sarebbe pronta a dirottare i 40 milioni di Lookman sul centrocampista francese.