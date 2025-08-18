Juve e Roma, Sancho ha scelto il nuovo club: “C’è già il video”

L’attaccante inglese pronto a lasciare il Manchester United nelle prossime ore: scelta fatta, spunta il video

Poco più di dieci giorni a disposizione per mettere a posto le rose e i conti. Tra acquisti e cessioni il calciomercato estivo ha regalato parecchi spunti fino a questo momento: uno di quelli più intriganti, però, potrebbe essere annunciato tra pochissime ore.

Non vi è alcun dubbio che il nome di Jadon Sancho, da oltre un mese a questa parte, sia uno di quelli che ha infiammato il calciomercato estivo. D’altronde l’inglese sa già da tempo di non rientrare nei piani del Manchester United e, dunque, la possibilità di tesserarlo ha ingolosito diverse grandi squadre. La Juventus aveva pensato a lui già nel mese di gennaio, un interesse rinnovato e più forte che mai durante questa caldissima estate. I bianconeri, che dopo un solo anno hanno di fatto già messo sul mercato Nico Gonzalez, vedono in Sancho quel profilo di classe ed esperienza che manca allo scacchiere di Igor Tudor.

Allo stesso modo, però, pure la Roma ha lavorato a lungo sul gioiello del Manchester United, per completare l’attacco di Gasperini, ma il giocatore non ha dato il via libero definitivo al trasferimento in giallorosso. Sancho è un profilo di livello internazionale e dunque anche altre società si sono mosse per convincere i ‘Red Devils’ a lasciarlo partire entro fine agosto. Novità al riguardo, in realtà, sono arrivate proprio poche ore fa dalla Spagna con il classe 2000 che sembrerebbe aver preso una decisione definitiva per il suo futuro. Lascerà il Manchester United ed il video per l’annuncio ufficiale è già pronto.

Juve-Roma, Sancho ha scelto: annuncio imminente

A parlare del futuro di Sancho ci ha pensato il quotidiano spagnolo ‘AS‘ che, poche ore fa, ha di fatto reso nota a tutti la prossima squadra del 25enne londinese. Juventus e Roma, però, sono state superate.

Pare infatti che il calciatore abbia ormai raggiunto un accordo con il Besiktas che negli ultimi giorni ha spinto sull’acceleratore per assicurarsi le prestazioni dell’ala inglese, reduce da una stagione abbastanza convincente in prestito al Chelsea. Ora, con il contratto in scadenza tra un anno, la cessione arriverà a titolo definitivo: Sancho si trasferirà in Turchia, il Besiktas ha già l’intesa totale con lo United e adesso mancano solo piccoli dettagli da chiarire con l’entourage dell’inglese.

Il club bianconero avrebbe già preparato un video per annunciarlo, nel quale si vedono Keskin, Cetin e Quaresma che aspettano un misterioso ospite mentre navigano sul Bosforo. L’ospite in questione è proprio Sancho. Un affare già virtualmente chiuso, con Juventus e Roma tagliate definitivamente fuori e destinate a ricercare altrove nuovi rinforzi last minute per l’attacco.