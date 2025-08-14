Roma, doppio colpo più vicino: le ultime su Sancho e Bailey | CM.IT

I giallorossi a caccia della seconda punta tecnica e prolifica chiesta da Gasperini: l’inglese è valutato 20 milioni

La Roma prova ad accelerare sul mercato. A disposizione ci sono ormai poco più di due settimane con una rosa da completare, soprattutto nel ruolo di attaccante/seconda punta. Le piste più forti in questo momento sono quelle che portano in Premier League: una è Leon Bailey, l’altra Jadon Sancho. E non è detto che siano alternative, al contrario. Partiamo dal secondo, che più di tutti accende le fantasie dei tifosi. Alcuni giorni fa vi abbiamo raccontato dei contatti allacciati con gli agenti dell’attaccante del Manchester United, reduce dai mesi in prestito al Chelsea.

La Roma si è informata così dei costi eventuali dell’operazione, con il cartellino del giocatore valutato 20 milioni di euro a cui si aggiungono i circa 6 milioni di ingaggio a stagione. Cifre importanti, per cui i giallorossi stanno cercando di trovare una quadra, magari anche con la formula, considerando che il suo contratto è in scadenza a giugno 2026. Ed è fuori dai piani dello United. In questi giorni i colloqui sono andati avanti, anche per caratteristiche Sancho corrisponde all’identikit che vorrebbe Gasperini: giocatore forte tecnicamente, di piede destro che agisce sulla fascia sinistra. Ma che in ogni caso può svariare anche sull’out opposto. La pista è vivissima, può scaldarsi ulteriormente. Era stato praticamente bloccato dalla Juventus, che però non è riuscita a cedere Nico Gonzalez.

Non solo Sancho: la Roma lavora anche su Bailey

In parallelo Massara sta lavorando anche per Leon Bailey, attaccante dell’Aston Villa anche lui non considerato dal tecnico, Emery. È reduce da una stagione opaca, la Roma vorrebbe strappare un prestito, anche oneroso. Qualche giorno fa il ds giallorosso ha incontrato il suo omologo dell’Aston Villa,Monchi, in occasione dell’amichevole vinta dagli inglesi. Bailey è in uscita, si proverà anche in questo caso a trovare la quadra.

Gasperini resta molto esigente, ma ovviamente deve fare i conti con le esigenze e la situazione del club, che sta cercando anche di cedere. Oltre a Kumbulla che spera di tornare in Spagna, Hermoso che ha un ingaggio molto pesante ma per ora non ha grandi proposte e Salah-Eddine, anche Baldanzi è finito un po’ indietro nelle gerarchie. Nelle ultime amichevoli Gasperini non lo ha praticamente considerato, la Roma sta avendo dei contatti anche con alcuni club di Serie A ma per ora sono arrivate solamente proposte per un prestito. Una sua uscita faciliterebbe l’arrivo di nuovi innesti sulla trequarti. E intanto si muove anche l’asse con l’Inter per Manu Koné: i due club sono in contatto per il francese.