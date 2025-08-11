Juve, la verità sul tradimento di Sancho in Serie A

Ecco cosa sta succedendo intorno a Jadon Sancho, obiettivo della Juventus su cui è piombata anche la Roma di Gasperini: tutta la verità

Uno dei protagonisti assoluti di questa finestra di mercato estivo in Serie A è senza dubbio Jadon Sancho. L’esterno offensivo inglese, dopo il prestito al Chelsea della scorsa stagione, è fuori dal progetto tecnico del Manchester United e il suo approdo in Italia è una pista concreta.

La prima squadra ad andare sul classe 2000 con forza questa estate è stata la Juventus. Il club piemontese ha raggiunto un accordo di massima sia con il calciatore sia con lo United, ma per finalizzare l’operazione ha bisogno di sfoltire la rosa e riuscire a cedere alcuni dei pesi a bilancio più ingombranti. Da Douglas Luiz a Nico Gonzalez, passando per Dusan Vlahovic, una di queste partenze può sbloccare il fronte Sancho. Mentre la Juve è impegnata a cercare soluzioni in uscita, però, si è inserito un altro club italiano.

Tentativo della Roma per Sancho: ora la Juve deve accelerare

Una delle notizie più sorprendenti del weekend è stato il tentativo serio fatto dalla Roma per Jadon Sancho. L’esterno classe 2000 ex Borussia Dortmund sembra essere stata una richiesta esplicita di Gian Piero Gasperini, così la dirigenza giallorossa ha avviato immediatamente i contatti con gli intermediari che si occupano dell’inglese.

Il tentativo fatto dalla Roma, però, al momento si è fermato davanti alle cifre complessive dell’operazione, che sono state ritenute eccessive nella Capitale. L’intrigo si fa internazionale con l’offerta presentata dal Besiktas, che però è stata rifiutata dal giocatore al momento.

E allora la Juventus continua a essere in pole position per l’approdo di Jadon Sancho in Serie A, ma le cessioni sono fondamentali per poter completare l’operazione. Il rischio, però, è che il giocatore possa ricevere l’offerta giusta nel frattempo e smettere di aspettare la Vecchia Signora. Il clamoroso tentativo della Roma resta una sorpresa e potrebbe spingere la Juve ad accelerare le operazioni per non farsi soffiare Sancho.