DIRETTA Calciomercato: le notizie di venerdì 15 agosto LIVE

Rumours e affari del 15 agosto, i movimenti principali di Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e non solo in tempo reale

Meno otto giorni all’inizio del nuovo campionato, con l’antipasto che sarà offerto dal turno di Coppa Italia che si giocherà domenica e che vedrà impegnato anche il Milan di Allegri. E si entra così nella fase finale, quella più calda e determinante del calciomercato. Altra giornata che può essere molto importante e in cui su Calciomercato.it vi aggiorneremo minuto per minuto.

Grande protagonista di questi ultimi giorni è la Roma, che sta piazzando l’accelerata probabilmente decisiva per un doppio colpo di grande suggestività: Jadon Sancho e Leon Bailey. Massara sta lavorando per prenderli entrambi ma nel frattempo sta facendo discutere la trattativa per l’eventuale cessione di Manu Koné all’Inter. Insomma, sono ore convulse su questo fronte mentre Juve e Milan sono alle prese con i rispettivi colpi offensivi: Kolo Muani e Hojlund. Tutte le trattative di questo Ferragosto.

18:53 Liverpool, UFFICIALE la firma di Leoni Il Liverpool annuncia l’acquisto di Giovanni Leoni, il comunicato sui canali ufficiali del club campione d’Inghilterra.

18:00 CM.IT | Inter, dialogo costante con la Roma per Koné L’Inter insiste per Koné, l’offerta può arrivare a 45 milioni di euro: i Friedkin possono decidere per la cessione per accontentare le richieste di vari acquisti da parte di Gasperini.

17:44 Roma, dialogo costante di Gasperini con i Friedkin e Massara: richiesta rivoluzione nella rosa In casa Roma, ancora tanti movimenti in vista, come da richiesta di Gasperini. L’allenatore vuole numerosi elementi nuovi e si confronta di continuo con la dirigenza. Ma la difficoltà di diverse cessioni a titolo definitivo complica tutto. #Gasperini ha chiesto e ottenuto un rapporto diretto con i #Friedkin. A loro anche recentemente ha ribadito la necessità di rivoluzionare l’attacco con tanti elementi nuovi. È quindi in pressing costante su #Massara per avere altri giocatori. Il problema principale che stiamo… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 15, 2025

16:30 Leeds, UFFICIALE: in attacco arriva Calvert-Lewin Lo svincolato Calvert-Lewin firma col Leeds, contratto triennale per lui.

15:00 Milan, UFFICIALI i dettagli del contratto di Athekame Il Milan comunica la firma del contratto di Athekame con una nota sui propri canali. Lo svizzero ha firmato un quinquennale fino al 30 giugno 2030.

13:49 Atalanta, idee olandesi per la corsia mancina L’Atalanta è a caccia di rinforzi. Oltre che in attacco si cercano colpi sull’esterno. E a sinistra spunta una doppia pista olandese. Piacciono Maatsen dell’Aston Villa e Malacia, in uscita dal Manchester United. Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’.

13:39 Lipsia, UFFICIALE: arriva il brasiliano Romulo Il Lipsia ha ufficializzato l’arrivo dal Goztepe del brasiliano Romulo. Per l’attaccante firma fino al 2030.

13:27 Rischio beffa Juve, offerta rossonera Offerta da 20 milioni: la Juventus rischia la beffa.

12:58 Milan, UFFICIALE: Magni al Cesena Il Milan ha ceduto in prestito con diritto di riscatto il terzino Vittorio Magni al Cesena. Affare ufficiale.

12:26 Effetto domino Vlahovic Effetto domino Vlahovic: coinvolte anche Milan e Atletico Madrid.

12:01 CM.IT | Inter, per Pavard interesse dall'Arabia Saudita Pavard piace anche in Arabia Saudita oltre che al Galatasaray. Il difensore francese non vorrebbe trasferirsi, a meno di una proposta irrinunciabile. Non solo Galatasaray, per Pavard risulta anche un interesse dall’Arabia. L’Inter è pronta a cedere il francese, che però non vorrebbe muoversi da Milano a meno di una proposta irrifiutabile. @interliveit @calciomercatoit pic.twitter.com/Cv4F6KM7uW — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) August 15, 2025

11:41 Juve, il doppio obiettivo si complica Il doppio colpo per la Juventus rischia di complicarsi a causa dei club inglesi.

11:25 Ufficiale Bologna: ecco Heggem dal West Bromwich “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal West Bromwich Albion FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore Torbjørn Heggem”.

10:54 Kolo Muani sempre più vicino alla Juve La Juventus è ormai vicinissima al ritorno di Randal Kolo Muani. Queste possono essere le ore decisive per chiudere la trattativa col PSG e riabbracciare il francese.

10:18 Douglas Luiz, due offerte dalla Premier La Juventus continua a lavorare anche sulla cessione degli esuberi come Vlahovic e Douglas Luiz. Sul brasiliano ci sono diversi club inglesi: i portali britannici parlano di due offerte arrivate a Torino di due società non identificate. Nel frattempo Nottingham Forest ed Everton restano molto interessate.

09:43 Milan, ufficiale l'ingaggio di Athekame “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Christopher Athekame dallo BSC Young Boys. Il difensore svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030″.

09:07 Il CSKA su Beltran, ok della Fiorentina ma il giocatore frena ancora Lucas Beltran resta in uscita dalla Fiorentina. In Argentina TycSport conferma l’offerta del CSKA e la trattativa con i viola, ma a bloccare tutto potrebbe essere ancora il giocatore. “Difficilmente accetteremo questa proposta”, ha commentato l’entourage del giocatore in patria.