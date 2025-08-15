Effetto domino Vlahovic, coinvolti Allegri e Simeone

Il serbo resta in uscita dalla Juventus, può crearsi un intreccio che coinvolge anche Milan e Atletico Madrid

Ultime due settimane di mercato e ora è tempo di accelerare. C’è chi deve vendere, chi deve acquistare, chi deve ancora fare tanto e chi deve giusto puntellare la rosa. Attenzione però a possibili effetti domino che possono scatenarsi tra Italia e Spagna.

Coinvolte Juventus, Milan e Atletico Madrid. Perché in casa bianconera Dusan Vlahovic resta in uscita. Il serbo non ha rinnovato il suo contratto con la Juve e i fischi ricevuti nell’amichevole contro la Juve Next Gen sono un segnale chiaro. Sulle sue tracce c’è sempre il Milan, ma il serbo non è il primo obiettivo dell’attacco rossonero. In cima alla lista c’è Rasmus Hojlund, che sembra però restio a voler lasciare il Manchester United dopo una sola stagione.

Oltre ai rossoneri però attenzione anche all’Atletico Madrid. Il club spagnolo sta già seguendo con attenzione Nico Gonzalez: l’obiettivo dei ‘Colchoneros’ è quello di chiudere l’affare in prestito o attraverso uno scambio. Scambio che potrebbe coinvolgere Nahuel Molina, esterno destro argentino che ben conosce la Serie A e che potrebbe fare al caso di Tudor per rafforzare la corsia di destra. La ‘Gazzetta dello Sport’ sottolinea però che oltre che a Nico Gonzalez, lo stesso Atletico Madrid si starebbe interessando anche a Vlahovic.

Intreccio Vlahovic-Sorloth, coinvolti anche il Milan e Mourinho

Il serbo, come detto, è in uscita, e può rappresentare un’occasione per il mercato degli spagnoli, che nel frattempo sembrano disposti a lasciar partire Sorloth.

Il norvegese potrebbe salutare in questi ultimi giorni di mercato. Piace a Besiktas e Fenerbahçe, che possono fungere da terzo incomodo, ma attenzione anche al Milan. I rossoneri cercano una punta e il norvegese per caratteristiche ed esperienza, oltre che per un costo del cartellino tutt’altro che proibitivo, potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri e della dirigenza milanista. Il prezzo di Sorloth potrebbe infatti aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro.

Un vero e proprio effetto domino, con la Juventus che punta forte sul ritorno di Kolo Muani ed è sempre più disposta a lasciar partire Vlahovic. A quel punto il serbo potrebbe lasciare la Serie A destinazione Madrid, con Sorloth che potrebbe fare il percorso opposto e accasarsi a Milano. Mourinho permettendo però, visto che il tecnico portoghese cerca un attaccante e avrebbe messo il norvegese nel mirino. Vedremo nei prossimi giorni come potrà evolvere la situazione.