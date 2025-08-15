Milan, ora si complica tutto: “Si sta impuntando”

I rossoneri lavorano soprattutto per l’attacco a pochi giorni dallo start ufficiale della stagione ma dall’Inghilterra arrivano notizie poco confortanti

Il Milan di Max Allegri sta per far registrare la sua prima uscita ufficiale. Domenica a San Siro arriva il Bari nei sedicesimi di Coppa Italia, sfida prestigiosa considerando due storiche società, reduci entrambe da stagioni particolari. Un’occasione per tastare già le prime sensazioni di campo dai rossoneri in una gara da dentro o fuori, col ritorno dell’allenatore livornese che senza dubbio è il più atteso nella Serie A che prenderà il via la prossima settimana.

Sarà anche l’occasione per avere magari qualche aggiornamento ufficiale sul fronte mercato, visto che il Milan sta lavorando per gli ultimi colpi dopo aver appena portato a casa De Winter e Athekame rinforzando la difesa. Due profili giovani, di prospettiva che Igli Tare spera possano dimostrarsi azzeccati nonostante il rischio. Soprattutto per il terzino proveniente dallo Young Boys. E poi manca sempre da risolvere la questione attaccante.

A disposizione c’è praticamente solo Santiago Gimenez dopo gli addii di Jovic, Abraham e anche Morata dopo il rientro dal prestito al Galatasaray per firmare subito col Como. I rossoneri hanno individuato un paio di nomi da piazzare in cima alla lista, ma in questi giorni si stanno concentrando soprattutto su Rasmus Hojlund del Manchester United. Una pista possibile, ma che comunque non è affatto facile per diversi motivi e che rischia di complicarsi.

Dall’Inghilterra: Hojlund vuole restare allo United

Innanzitutto le cifre in ballo non sono affatto basse. L’ex centravanti dell’Atalanta è stato pagato oltre 70 milioni dai Red Devils solo due anni fa, si è svalutato tantissimo. Ora si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di quasi poco meno di 45 milioni di euro. Non pochi per una società che quest’anno non gioca le coppe e ovviamente non sa se potrà contare il prossimo anno sulla Champions. Intanto, come riporta il ‘Daily Mail’, anche il Fulham starebbe mostrando interesse per Hojlund, che sarebbe il sostituto di Rodrigo Muniz, a sua volta trattato dall’Atalanta, ex squadra del danese. I soliti curiosi intrecci del mercato. Ma i Cottagers avrebbero le risorse economiche.

Un altro problema, si legge sul tabloid, può essere la volontà dello stesso Hojlund che si sarebbe “impuntato, affermando di voler rimanere e lottare per il suo posto” al Manchester United. Nonostante l’arrivo di un top come Sesko, oltre a Matheus Cunha e Mbeumo. Per questo anche il Fulham vorrebbe capire la disponibilità del giocatore prima di formulare un’offerta congrua. Hojlund sta cercando di mettersi in mostra, sbattersi per dare segnali ad Amorim, che per ora non pare aver cambiato idea al pari della società che vuole cederlo.