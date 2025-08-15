Juve, che guaio: doppio sorpasso last minute e beffa tremenda

I bianconeri stanno lavorando per riportare a Torino Kolo Muani ma non solo: è sempre la Premier a distruggere i piani bianconeri

La Juventus viaggia verso la prima giornata di campionato, il primo Monday Night della stagione contro il Parma. Domani ci sarà l’amichevole di prestigio con l’Atalanta che dopo quelle con Borussia e NextGen darà ulteriormente il polso della situazione. I bianconeri stanno crescendo, ma a questo deve seguire pure qualche passo avanti anche sul mercato. Vlahovic e Douglas Luiz hanno bloccato le entrate, di volti nuovi ce ne sono stati pochissimi. David e Joao Mario, oltre alla conferma di Francisco Conceicao pagato comunque a peso d’oro. In questo senso però la Juve pare aver fatto lo step decisivo per Kolo Muani, che potrebbe essere già a disposizione per l’esordio ufficiale.

Ma il francese non dovrebbe essere l’unico colpo di questo finale di mercato. A centrocampo i radar sono sempre accesissimi, soprattutto considerando che Douglas Luiz e anche McKennie restano in uscita. I nomi principali sono sostanzialmente due e hanno comunque caratteristiche non proprio uguali. Uno è Morten Hjulmand, che piace molto alla Juve ma costa pure parecchio. L’altro è Matt O’Riley, per cui i bianconeri hanno fatto passi avanti importanti in queste settimane. Vi abbiamo spiegato che la richiesta del Brighton non scende sotto i 30 milioni, confermato anche in Inghilterra. Ma temporeggiare, si sa, espone a parecchi rischi soprattutto quando c’è la Premier di mezzo. E sono proprio questi i casi.

La Premier fa saltare tutti i piani della Juve a centrocampo: la beffa è doppia

Per O’Riley infatti l’insidia si chiama Sunderland, club dove sta operando da ds l’ex Roma Florent Ghisolfi. Dopo aver preso Xhaka e Diarra, a centrocampo cerca altri rinforzi e il danese rappresenta un vecchio pallino. L’ex capo scout dei Black Cats ha confermato a ‘Football Insider’ che il giocatore è stimatissimo dalla società che sta valutando seriamente di formulare un’offerta al Brighton e sorpassare così la Juventus. Una proposta dell’ultimo minuto che non dovranno essere, come anticipato, sotto i 30 milioni che è il tetto stabilito dal Brighton, comunque disponibile a cederlo. E il Sunderland sta valutando seriamente un’offensiva, per cui il rischio beffa è potenzialmente molto alto.

Non solo, perché invece secondo ‘The Sun’ il Manchester United ha puntato Hjulmand. Il primo obiettivo dei Red Devils sarebbe Carlos Baleba, anche lui del Brighton, ma in questo caso le cifre sono proibitive. Anche per una società così importante. La richiesta arriva addirittura a 120 milioni e dopo averne già spesi 200 a Carrington sono pronti ad andare sull’alternativa. Che è appunto il centrocampista dello Sporting che tanto piace alla Juve e che Amorim conosce benissimo. C’è una clausola da 68 milioni, ma i portoghesi potrebbero accontentarsi di 50. In questo modo, lo United risparmierebbe parecchio rispetto al cartellino di Baleba, dirottando la differenza magari sull’operazione Donnarumma. Difficile per la Juve competere. La situazione per i due grandi obiettivi bianconeri a centrocampo rischia di complicarsi davvero tanto.