Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Offerta rossonera da 20 milioni, la Juve rischia la beffa

Foto dell'autore

L’affare per i bianconeri rischia di sfumare: sul piatto una importante proposta

Ore caldissime in casa Juventus per quanto riguarda il mercato. In entrata, ma anche in uscita, con il club bianconero pronto a smuovere le carte e regalare nuovi innesti ad Igor Tudor.

Tudor perplesso
Juventus, rischio beffa: il Bournemouth piomba su Molina (LaPresse) – Calciomercato.it

Con Kolo Muani che resta sempre il primo grande obiettivo per l’attacco, la società bianconera sta riflettendo anche su un possibile affare con l’Atletico Madrid. Il club spagnolo infatti ha espresso interesse nei confronti di Nico Gonzalez. L’argentino è stata una delle delusioni della scorsa stagione e può lasciare Torino dopo un solo anno. Sulle sue tracce, come detto, c’è il Cholo Simeone, che sta pensando di portarlo a Madrid vista anche la partenza di Samuel Lino, ceduto al Flamengo.

L’Atletico però punta ad un prestito oppure ad uno scambio. E in quest’ottica attenzione al nome di Nahuel Molina, sotto contratto fino al 2027 e che tanto comodo farebbe a Tudor per rafforzare la corsia destra. L’ex Udinese conosce bene la Serie A ed è un nome gradito al tecnico croato.

Molina rifiuta il Bournemouth: la Juve deve sbrigarsi

La Juventus però deve fare alla svelta e deve stare attenta alla concorrenza. Perché l’esterno argentino piace anche ad altri club e il Bournemouth sembra pronto a fare sul serio.

Molina in campo
Bournemouth su Molina, allarme Juve (LaPresse) – Calciomercato.it

‘Marca’ sottolinea infatti come gli inglesi avrebbero già formulato una prima proposta all’Atletico Madrid per aggiudicarsi il campione del mondo. Le ‘Cherries’ hanno infatti offerto 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore, che però ha rifiutato la destinazione. Il no è arrivato dall’argentino e non dall’Atletico: Molina ha deciso di non accettare la proposta del Bournemouth e dunque l’affare si è arenato. Dalla Spagna sottolineano che è difficile che possa riaprirsi questa pista. Una buona notizia per la Juventus, che però deve interpretare il tutto come un segnale d’allarme: la dirigenza dovrà fare alla svelta. Un segnale chiaro per il club bianconero: perdere ulteriore tempo potrebbe voler dire rischiare di perdere l’affare. La speranza potrebbe essere riposta nella volontà del giocatore, che a fronte di un possibile approdo a Torino scelga di rifiutare le altre proposte.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie