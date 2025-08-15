Da Kolo Muani a Nico Gonzalez, la Juve accelera: come cambia il mercato

Le ultime sul mercato bianconero nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube

Si scalda il mercato in casa Juventus. Il club bianconero è molto attivo e prima della fine della sessione estiva punta a concludere diverse operazioni.

Operazioni illustrate dal nostro Riccardo Meloni nel corso di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube. Vi abbiamo raccontato infatti come Nico Gonzalez resti in uscita e sulle sue tracce ci sia l’Atletico Madrid. L’argentino è stato corteggiato dall’Arabia Saudita, ma ha sempre dato priorità all’Europa. E l’inserimento del club spagnolo può rivelarsi decisivo. Simeone e la dirigenza dei ‘Colchoneros’ vogliono però concretizzare l’acquisto o con uno scambio oppure con un prestito, come vi abbiamo raccontato.

In caso di scambio può tornare di moda il nome di Molina, mai uscito dai radar bianconeri. In caso di prestito, si può inserire un obbligo di riscatto. In questo senso ci sono da fare riflessioni sulla valutazione. Quella della Juve è di 28/30 milioni di euro, che viene ritenuta troppo elevata dagli spagnoli. Probabilmente il club bianconero abbasserà le proprie pretese, con l’idea di non forzare troppo la mano, magari proponendo modalità di pagamento favorevoli per andare incontro all’Atletico Madrid.

Juventus, affondo per Kolo Muani: è slegato da Nico Gonzalez

Se Nico Gonzalez dovesse partire, si sbloccherebbe il mercato in entrata della Juventus. Kolo Muani è un’operazione slegata dall’argentino. Per il francese è arrivato un cambio di strategia: c’è stata una rassicurazione della proprietà, perché può arrivare un aumento di capitale. Il giocatore vuole fortemente la Juve, ma il Paris Saint-Germain punta alla cessione a titolo definitivo. Prestito oneroso a 10 milioni di euro e riscatto con il costo complessivo dell’operazione che può sfondare i 50 milioni di euro può essere alla fine la soluzione definitiva.

Con l’addio di Nico Gonzalez e il possibile scambio con Molina dove può poi investire la Juve? Sulla trequarti la pista Sancho si è raffreddata visto il pressing della Roma. Ecco che il nome più caldo è Matt O’Riley. L’altra richiesta di Tudor è un mediano con caratteristiche difensive. La Juve sarà una squadra offensiva e serve un centrocampista fisico e abile difensivamente per dare equilibrio. Attenzione a Bissouma, ma non solo.