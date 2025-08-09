Atalanta
DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di sabato 9 agosto LIVE

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso

Nuova giornata di calciomercato che si annuncia molto calda, tra rumors, trattative, ufficialità in arrivo. Come sempre, sul nostro sito, vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.

Giovanni Leoni
Giovanni Leoni (LaPresse) – Calciomercato.it

La Juventus spinge per il ritorno di Kolo Muani, che ha dato priorità al club bianconero: la ‘Vecchia Signora’ deve fronteggiare però il pericolo Newcastle. Allegri non perde di vista Vlahovic, ma intanto il Milan si muove concretamente per Hojlund che è in uscita dal Manchester United. Il ‘Diavolo’ sfida l’Inter per Leoni, mentre i nerazzurri tengono calda anche la pista De Winter. Raspadori saluta il Napoli e la Serie A per volare all’Atletico Madrid.

Milan, tesoretto per Leoni e beffa Inter

Il Milan rilancia per Leoni: con la cessione di Thiaw, ecco il tesoretto per beffare i cugini dell’Inter.

